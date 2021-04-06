Луческу тут не раді: тренера Динамо назвали пристосованцем і женуть з Києва

Незважаючи на те що Динамо на інтуїції Луческу вирвало перемогу у Олександрії (2:1)в минулому турі Прем'єр-ліги, фанати київської команди все ще налаштовані проти румунського наставника команди.

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Під час матчу 20-го туру чемпіонату України проти Олександрії ультрас "біло-синіх" тримали плакати із перекресленим обличчям Мірчі Луческу, в також вивісили банер, на якому румунською мовою написано "Тобі тут не раді".

Ультрас Динамо проти Мірчі Луческу / Фото: Facebook

"Луческу за десять років не виявив ніякої поваги до нашої країни, щоб розуміти українську, тому ми змушені зробити для нього текстовік румунською мовою. Активні вболівальники ніколи не приймуть Луческу і при першій-ліпшій можливості будуть нагадувати про неприпустимість перебування пристосуванців в київському Динамо", – заявили ультрас на сторінці в Facebook

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Раніше ми писали, що у Луческу немає проблем з уболівальниками "Динамо", але тренер незадоволений трансферами.

"Це нормально, що фани Динамо мене не любили. Я був в Шахтарі 12 років, виграв багато трофеїв за цей час. Динамо було нашим головним суперником. Така реакція на мене була не у всіх уболівальників, тільки у частині. Вболівальники Динамо звикають до мене, у нас з ними хороші стосунки", – цитує Луческу Anadolu Agency

Ми також повідомляли, як Луческу пояснив виліт з Європи і яке дав обіцянку.

Дивіться огляд матчу Олександрія – Динамо

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