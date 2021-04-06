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Луческу тут не раді: тренера Динамо назвали пристосованцем і женуть з Києва

6 квітня, 17:58

Олена Павлова Олена Павлова

Ультрас столичної команди ніяк не можуть змиритися з призначенням румунського фахівця

Незважаючи на те що Динамо на інтуїції Луческу вирвало перемогу у Олександрії (2:1)в минулому турі Прем'єр-ліги, фанати київської команди все ще налаштовані проти румунського наставника команди.

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Під час матчу 20-го туру чемпіонату України проти Олександрії ультрас "біло-синіх" тримали плакати із перекресленим обличчям Мірчі Луческу, в також вивісили банер, на якому румунською мовою написано "Тобі тут не раді".

Ультрас Динамо проти Мірчі Луческу

Ультрас Динамо проти Мірчі Луческу / Фото: Facebook

"Луческу за десять років не виявив ніякої поваги до нашої країни, щоб розуміти українську, тому ми змушені зробити для нього текстовік румунською мовою. Активні вболівальники ніколи не приймуть Луческу і при першій-ліпшій можливості будуть нагадувати про неприпустимість перебування пристосуванців в київському Динамо", – заявили ультрас на сторінці в Facebook

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Раніше ми писали, що у Луческу немає проблем з уболівальниками "Динамо", але тренер незадоволений трансферами.

"Це нормально, що фани Динамо мене не любили. Я був в Шахтарі 12 років, виграв багато трофеїв за цей час. Динамо було нашим головним суперником. Така реакція на мене була не у всіх уболівальників, тільки у частині. Вболівальники Динамо звикають до мене, у нас з ними хороші стосунки", – цитує Луческу Anadolu Agency

Ми також повідомляли, як Луческу пояснив виліт з Європи і яке дав обіцянку.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
20
15
4
1
43
14
29
49
Забиті 43
Пропущені 14
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
20
12
6
2
41
15
26
42
Забиті 41
Пропущені 15
Різниця 26
Результати останніх матчів: В П В В П
3
ЗоряЗоряЗор
19
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5
4
33
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19
35
Забиті 33
Пропущені 14
Різниця 19
Результати останніх матчів: В П П В В
4
ДеснаДеснаДес
20
9
6
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29
20
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33
Забиті 29
Пропущені 20
Різниця 9
Результати останніх матчів: В П П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
20
8
7
5
27
17
10
31
Забиті 27
Пропущені 17
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В П В В
6
КолосКолосКол
20
7
9
4
26
19
7
30
Забиті 26
Пропущені 19
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н В В Н П
7
ОлександріяОлександріяОле
20
7
5
8
27
24
3
26
Забиті 27
Пропущені 24
Різниця 3
Результати останніх матчів: П П В Н П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
20
7
4
9
30
31
-1
25
Забиті 30
Пропущені 31
Різниця -1
Результати останніх матчів: В В В Н Н
9
МаріупольМаріупольМар
20
5
6
9
21
31
-10
21
Забиті 21
Пропущені 31
Різниця -10
Результати останніх матчів: В Н П П Н
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
20
3
10
7
20
28
-8
19
Забиті 20
Пропущені 28
Різниця -8
Результати останніх матчів: П В В Н П
11
ОлімпікОлімпікОлі
19
5
2
12
22
35
-13
17
Забиті 22
Пропущені 35
Різниця -13
Результати останніх матчів: П П П П П
12
ЛьвівЛьвівЛьв
18
4
3
11
15
44
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Забиті 15
Пропущені 44
Різниця -29
Результати останніх матчів: П В П П П
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МинайМинайМин
19
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6
10
12
33
-21
15
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н Н П П В
14
РухРухРух
19
2
7
10
15
36
-21
13
Забиті 15
Пропущені 36
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П П В П

Дивіться огляд матчу Олександрія – Динамо

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