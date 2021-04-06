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Луческу здесь не рады: тренера Динамо назвали приспособленцем и гонят из Киева

6 апреля, 17:58

Елена Павлова Елена Павлова

Ультрас столичной команды никак не могут смириться с назначением румынского специалиста

Не смотря на то, что Динамо на интуиции Луческу вырвало победу в Александрии (2:1) в прошлом туре Премьер-лиги, фанаты киевской команды все еще настроены против румынского наставника команды.

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Читайте также: Ждал звонок из Киева: Луческу дважды отказывался возглавить европейскую сборную

Во время матча 20-го тура чемпионата Украины против Александрии ультрас "бело-синих" держали плакаты с перечеркнутым лицом Мирчи Луческу, в также вывесили баннер, на котором на румынском языке написано "Тебе здесь не рады".

Ультрас Динамо против Мирчи Луческу

Ультрас Динамо против Мирчи Луческу / Фото: Facebook

"Луческу за десять лет не проявил никакого уважения к нашей стране, чтобы понимать украинский, поэтому мы вынуждены сделать для него текстовик на румынском языке. Активные болельщики никогда не примут Луческу и при любой возможности будут напоминать о недопустимости пребывания приспособленцев в киевском Динамо", – заявили ультрас на страничке в Facebook

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Ранее мы писали, что у Луческу нет проблем с болельщиками "Динамо", но тренер недоволен трансферами.

"Это нормально, что фаны Динамо меня не любили. Я был в Шахтере 12 лет, выиграл много трофеев за это время. Динамо было нашим главным соперником. Такая реакция на меня была не у всех болельщиков, только у части. Болельщики Динамо привыкают ко мне, у нас с ними хорошие отношения", – цитирует Луческу Anadolu Agency

Мы также сообщали, как Луческу объяснил вылет из Европы и какое дал обещание.

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ДинамоДинамоДин
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Днепр-1Днепр-1Дне
20
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МариупольМариупольМар
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Результаты последних матчей: П П П В П

Смотрите обзор матча Александрия — Динамо

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