Луческу після фінішу чемпіонату заговорив про Шахтар

Спілкування з журналістами після матчу в Ковалівці, виграного у Колоса з рахунком 3:0, головний тренер Динамо завершив привітанням "гірників" з 85-річчям клубу

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Після перемоги Динамо над Колосом 3:0 у завершальному турі чемпіонату Україну-2020/21 головний тренер киян Мірча Луческу заговорив про Шахтар.

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Закінчуючи свою пресконференцію в Ковалівці, румунський фахівець сказав: "Хотів би привітати Шахтар з 85-річчям клубу. Я довго працював і жив там, я – частина історії Шахтаря. Хотів би привітати всіх із цією датою".

"Це сентиментальна частина мого життя, яку я провів у Донецьку", – додав Мірча Луческу, якого цитує офіційний сайт Динамо

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нагадаємо, під керівництвом Луческу, який з 2004 по 2016 рік працював у Шахтарі, Динамо виграло чемпіонат України-2021. "Гірники" фінішували другими.

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Після матчу з Інгульцем 9 травня, виграного 1:0, Луїш Каштру заявив, що залишає посаду головного тренера Шахтаря.

Луїш Каштру / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Дивіться, як 9 травня Динамо обіграло Колос...

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... а Шахтар в останньому матчі з Каштру здолав Інгулець