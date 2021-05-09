Луческу після фінішу чемпіонату заговорив про Шахтар

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Після перемоги Динамо над Колосом 3:0 у завершальному турі чемпіонату Україну-2020/21 головний тренер киян Мірча Луческу заговорив про Шахтар.
Закінчуючи свою пресконференцію в Ковалівці, румунський фахівець сказав: "Хотів би привітати Шахтар з 85-річчям клубу. Я довго працював і жив там, я – частина історії Шахтаря. Хотів би привітати всіх із цією датою".
"Це сентиментальна частина мого життя, яку я провів у Донецьку", – додав Мірча Луческу, якого цитує офіційний сайт Динамо
Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Нагадаємо, під керівництвом Луческу, який з 2004 по 2016 рік працював у Шахтарі, Динамо виграло чемпіонат України-2021. "Гірники" фінішували другими.
Після матчу з Інгульцем 9 травня, виграного 1:0, Луїш Каштру заявив, що залишає посаду головного тренера Шахтаря.
Луїш Каштру / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Луїш Каштру / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Дивіться, як 9 травня Динамо обіграло Колос...
... а Шахтар в останньому матчі з Каштру здолав Інгулець