Ефектна крапка! Динамо розгромило Колос

В останньому турі чемпіонату України кияни здобули впевнену перемогу в Ковалівці після точних ударів Гармаша, Шапаренка та Миколенка

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Київське Динамо поставило ефектну крапку в чемпіонському сезоні. Сьогодні підопічні Мірчі Луческу розгромили на виїзді Колос.

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Поєдинок не мав турнірного значення для обох команд. Кияни собі гарантували місце в груповому етапі Ліги чемпіонів, а Колос пробився в Лігу конференцій.

Чемпіони здобули впевнену перемогу, забивши три м'ячі. Перед самою перервою рахунок відкрив Денис Гармаш, який рідко з'являється на полі в цьому сезоні.

Подвоїв перевагу гостей Шапаренко, він ідеально запустив м'яч зі штрафного в "дев'ятку".

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Не менш красивим був і гол Миколенка зі штрафного.

Дивіться огляд матчу Колос – Динамо:

Колос – Динамо – 0:3

Голи: Гармаш (45), Шапаренко (57), Миколенко (65)

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