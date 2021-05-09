Ефектна крапка! Динамо розгромило Колос

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Київське Динамо поставило ефектну крапку в чемпіонському сезоні. Сьогодні підопічні Мірчі Луческу розгромили на виїзді Колос.
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Поєдинок не мав турнірного значення для обох команд. Кияни собі гарантували місце в груповому етапі Ліги чемпіонів, а Колос пробився в Лігу конференцій.
Чемпіони здобули впевнену перемогу, забивши три м'ячі. Перед самою перервою рахунок відкрив Денис Гармаш, який рідко з'являється на полі в цьому сезоні.
Подвоїв перевагу гостей Шапаренко, він ідеально запустив м'яч зі штрафного в "дев'ятку".
Не менш красивим був і гол Миколенка зі штрафного.
Дивіться огляд матчу Колос – Динамо:
Колос – Динамо – 0:3
Голи: Гармаш (45), Шапаренко (57), Миколенко (65)
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