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Эффектная точка! Динамо разгромило Колос

9 мая, 16:04

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

В последнем туре чемпионата Украины киевляне добыли уверенную победу в Ковалевке после точных ударов Гармаша, Шапаренко и Миколенко

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское Динамо поставило эффектную точку в чемпионском сезоне. Сегодня подопечные Мирчи Луческу разгромили на выезде Колос.

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Поединок не имел турнирного значения для обеих команд. Киевляне себе гарантировали место в групповом этапе Лиги чемпионов, а Колос пробился в Лигу конференций.

Чемпионы добыли уверенную победу, забив три мяча. Перед самым перерывом счет открыл Денис Гармаш, который редко появляется на поле в этом сезоне.

Удвоил преимущество гостей Шапаренко, идеально запустивший мяч со штрафного в "девятку".

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Не менее красивым был и гол Миколенко со штрафного.

Смотрите обзор матча Колос – Динамо:

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Колос – Динамо – 0:3
Голы: Гармаш (45), Шапаренко (57), Миколенко (65)

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Турнирная таблица

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
26
20
5
1
59
15
44
65
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
25
15
6
4
50
19
31
51
Забитые 50
Пропущеные 19
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П П В
3
ЗаряЗаряЗар
26
15
5
6
44
22
22
50
Забитые 44
Пропущеные 22
Разница 22
Результаты последних матчей: В В В П В
4
КолосКолосКол
26
10
11
5
36
26
10
41
Забитые 36
Пропущеные 26
Разница 10
Результаты последних матчей: П В Н В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
26
11
8
7
37
30
7
41
Забитые 37
Пропущеные 30
Разница 7
Результаты последних матчей: В Н П П В
6
ДеснаДеснаДес
26
10
8
8
38
32
6
38
Забитые 38
Пропущеные 32
Разница 6
Результаты последних матчей: П Н Н П П
7
АлександрияАлександрияАле
26
8
5
13
33
37
-4
29
Забитые 33
Пропущеные 37
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П В П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
25
8
5
12
35
37
-2
29
Забитые 35
Пропущеные 37
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В Н П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
25
8
4
13
24
50
-26
28
Забитые 24
Пропущеные 50
Разница -26
Результаты последних матчей: П В В В П
10
РухРухРух
25
6
9
10
26
38
-12
27
Забитые 26
Пропущеные 38
Разница -12
Результаты последних матчей: В В В Н В
11
МариупольМариупольМар
26
6
8
12
27
41
-14
26
Забитые 27
Пропущеные 41
Разница -14
Результаты последних матчей: В Н П П Н
12
ИнгулецИнгулецИнг
25
5
11
9
24
35
-11
26
Забитые 24
Пропущеные 35
Разница -11
Результаты последних матчей: В В П Н П
13
ОлимпикОлимпикОли
25
6
3
16
27
47
-20
21
Забитые 27
Пропущеные 47
Разница -20
Результаты последних матчей: П П В П Н
14
МинайМинайМин
26
4
6
16
16
47
-31
18
Забитые 16
Пропущеные 47
Разница -31
Результаты последних матчей: П П П П В

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