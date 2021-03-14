"Колос" розгромив "Маріуполь" і підібрався до зони Ліги Європи

"Маріуполь" не може виграти в чемпіонаті України з листопада минулого року

"Колос" розгромив "Маріуполь" в матчі 18-го туру чемпіонату України. Номінальні гості (матч проходив в Ковалівці) зробили непоганий заділ уже в першому таймі, коли забитими м'ячами відзначилися Чурко і Костишин. Перед перервою "азовці" відставання скоротили, що обіцяло нам цікавий другий тайм.

Реклама

Але після перерви боротьби не вийшло. Буквально відразу ж "Колос" забив третій м'яч – відзначився Новак, а добив "Маріуполь" Лисенко. Командам залишалося грати ще півгодини, але більше забитих м'ячів глядачі не побачили.

"Маріуполь" – "Колос" – 1:4

Голи: Бондаренко (45) – Чурко (5), Костишин (29), Новак (48), Лисенко (61)

"Маріуполь": Кудрик, Чоботенко, Стасюк (Драмбаєв, 51), Мампассі, Меліченко (Кирюханцев, 67), Топалов (Очеретько, 51), Чех, Бондаренко (Петерман, 86), Мишнєв, Горбунов (Кащук, 46), Кулаков.

В тренді Ізраїль проти стадіону Шухевича в Тернополі: реакція українського МЗС

Реклама

"Колос": Кучерук, Петров, Чорноморець, Золотов, Новак, Чурко (Ільїн, 40), Задоя, Костишин (Ісаєнко, 73), Оріховський (Мілько, 56), Антюх, Лисенко (Нгамба, 73).

Попередження: Кулаков (41), Чоботенко (57), Нгамба (75), Антюх (90), Золотов (90).

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама