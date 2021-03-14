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"Колос" розгромив "Маріуполь" і підібрався до зони Ліги Європи

14 березня, 16:11

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

"Маріуполь" не може виграти в чемпіонаті України з листопада минулого року

"Колос" розгромив "Маріуполь" в матчі 18-го туру чемпіонату України. Номінальні гості (матч проходив в Ковалівці) зробили непоганий заділ уже в першому таймі, коли забитими м'ячами відзначилися Чурко і Костишин. Перед перервою "азовці" відставання скоротили, що обіцяло нам цікавий другий тайм.

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Але після перерви боротьби не вийшло. Буквально відразу ж "Колос" забив третій м'яч – відзначився Новак, а добив "Маріуполь" Лисенко. Командам залишалося грати ще півгодини, але більше забитих м'ячів глядачі не побачили.

"Маріуполь" – "Колос" – 1:4
Голи: Бондаренко (45) – Чурко (5), Костишин (29), Новак (48), Лисенко (61)

"Маріуполь": Кудрик, Чоботенко, Стасюк (Драмбаєв, 51), Мампассі, Меліченко (Кирюханцев, 67), Топалов (Очеретько, 51), Чех, Бондаренко (Петерман, 86), Мишнєв, Горбунов (Кащук, 46), Кулаков.

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"Колос": Кучерук, Петров, Чорноморець, Золотов, Новак, Чурко (Ільїн, 40), Задоя, Костишин (Ісаєнко, 73), Оріховський (Мілько, 56), Антюх, Лисенко (Нгамба, 73).

Попередження: Кулаков (41), Чоботенко (57), Нгамба (75), Антюх (90), Золотов (90).

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Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
17
12
4
1
36
13
23
40
Забиті 36
Пропущені 13
Різниця 23
Результати останніх матчів: В В Н В Н
2
ШахтарШахтарШах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забиті 33
Пропущені 12
Різниця 21
Результати останніх матчів: В П В Н В
3
ЗоряЗоряЗор
16
9
5
2
31
11
20
32
Забиті 31
Пропущені 11
Різниця 20
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
17
8
6
3
27
14
13
30
Забиті 27
Пропущені 14
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В Н П В
5
ВорсклаВорсклаВор
18
7
7
4
24
15
9
28
Забиті 24
Пропущені 15
Різниця 9
Результати останніх матчів: П В В Н Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забиті 25
Пропущені 19
Різниця 6
Результати останніх матчів: В Н П В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
17
6
5
6
24
21
3
23
Забиті 24
Пропущені 21
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н П В В П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
18
5
4
9
23
30
-7
19
Забиті 23
Пропущені 30
Різниця -7
Результати останніх матчів: В Н Н В В
9
ОлімпікОлімпікОлі
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забиті 22
Пропущені 28
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П П Н
10
МаріупольМаріупольМар
18
4
5
9
17
28
-11
17
Забиті 17
Пропущені 28
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П Н П П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: В Н П Н П
12
РухРухРух
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2
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15
31
-16
13
Забиті 15
Пропущені 31
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В П Н В
13
МинайМинайМин
17
3
4
10
12
33
-21
13
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П В П П
14
ЛьвівЛьвівЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забиті 11
Пропущені 37
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П П В Н

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чемпіонат України ФК Маріуполь Колос Ковалевка

Джерело: Сегодня|Спорт

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