"Луческу, вибачайся!" У Мірчі спалахнув конфлікт із мільйонером з "Динамо"

Перед центральним матчем 18-го туру чемпіонату України, в якому "Динамо" в неділю зіграє з "Зорею" в Запоріжжі, стало відомо про серйозний конфлікт головного тренера киян Мірчі Луческу з данським легіонером команди Міккелем Дуелундом.

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Про конфлікт Луческу з Дуелундом розповів голова Асоціації футболістів України Олег Печорний, якого цитує 1927.kiev.ua.

"Член Асоціації футболістів України Міккель Дуелунд звернувся до нас за декількома пунктами свого контракту з "Динамо". З цими питаннями я зателефонував президенту київського клубу Суркісу Ігорю Михайловичу. Це було тиждень тому. Серед інших – ставлення тренера команди Мірчі Луческу до Міккеля – йому просто не дають грати в футбол, не дають шансу. За всіма показниками, тестами, Дуелунд – один з найкращих у команді. Збори показали, що у нього дуже пристойний вигляд. У нас із Ігорем Михайловичем відбулася телефонна розмова, і він сказав, що всі питання за контрактом владнає, а Міккелеві дадуть шанс. Після цього Дуелунд вийшов на 20 хвилин з "Минаєм", зіграв добре, потім потрапив до запасу на "Вільярреал" і за непоказної гри команди все одно залишився на лавці, хоча міг посилити гру, додати гостроти і креативу, нестандартних рішень. Дуелунд – точно не гірший за футболістів основи".

Міккель Дуелунд / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"Після цієї гри Міккель готувався до "Зорі" з усіма. За п'ять хвилин до від'їзду на матч із "Зорею", коли Дуелунд був уже з сумкою в руках, йому повідомили, що він не вирушає на матч. Це вкрай нетактовне ставлення. Луческу завдав моральної шкоди молодому гравцеві, який за показниками є одним з найкращих у команді".

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Міккель Дуелунд / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"Вимагаю у Мірчі Луческу вибачитися перед Міккелем і пояснити свою позицію щодо нього, як футболіста. У Міккеля чинний контракт з "Динамо", з нього не потрібно знущатися. Це футболіст, який має гідний вигляд. Він готовий грати, проявляти себе в команді, посилювати її, а саме з боку Мірчі Луческу є якась особиста неприязнь, відчувається упереджене ставлення. Такого бути не повинно, тим більше в клубі рівня київського "Динамо", – заявив Олег Печорний.

Міккель Дуелунд і Ігор Суркіс / Фото: Facebook

Реклама Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, за даними данських ЗМІ, зарплата Дуелунда в "Динамо" становить від 1,6 мільйона до 2 мільйонів євро на рік. Отже, 23-річний данець є найвисокооплачуванішим серед легіонерів, якщо не серед всіх гравців київської команди.

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