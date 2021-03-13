Розклад, трансляції і результати 18-го туру чемпіонату України з футболу

Все про поєдинки 18 туру УПЛ – розклад трансляцій, котирування букмекерів, оперативні результати і турнірна таблиця

Цього вікенду в чемпіонаті України з футболу пройдуть поєдинки 18-го туру Прем'єр-ліги. Він вийшов укороченим, оскільки зустріч "Львів" – "Рух" перенесли на більш пізній строк. Нижче – розклад і час початку всіх матчів, список трансляцій, котирування букмекерів, результати ігор та актуальна турнірна таблиця.

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Субота, 13 березня

14:00 "Минай" – "Інгулець" – Футбол 2

Букмекери: 2.52 – 3.25 – 2.88

17:00 "Ворскла" – "Дніпро-1" – Футбол 2

Букмекери: 2.75 – 3.05 – 2.76

Неділя, 14 березня

14:00 "Маріуполь" – "Колос" – Футбол 1

Букмекери: 3.60 – 3.40 – 2.07

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17:00 "Шахтар" – "Десна" – Футбол 1

Букмекери: 1.49 – 4.40 – 6.50

17:00 "Зоря" – "Динамо" – УНІАН

Букмекери: 2.98 – 3.60 – 2.29

19:30 "Олександрія" – "Олімпік" – Футбол 1

Букмекери: 1.94 – 3.55 – 3.95

Дивіться також трансляцію матчів УПЛ на OLL.TV.

Раніше ми писали, що матюкальникам з "Олімпіка" заборонили грати на стадіоні Лобановського.

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Турнірна таблиця:

Дивіться, як "Динамо" раніше розгромило "Львів"

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