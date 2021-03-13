Розклад, трансляції і результати 18-го туру чемпіонату України з футболу

Цього вікенду в чемпіонаті України з футболу пройдуть поєдинки 18-го туру Прем'єр-ліги. Він вийшов укороченим, оскільки зустріч "Львів" – "Рух" перенесли на більш пізній строк. Нижче – розклад і час початку всіх матчів, список трансляцій, котирування букмекерів, результати ігор та актуальна турнірна таблиця.
Читайте також: "Хочеться перемагати "Шахтар": колишній гравець "гірників" має намір знову відібрати у них очки
Субота, 13 березня
14:00 "Минай" – "Інгулець" – Футбол 2
Букмекери: 2.52 – 3.25 – 2.88
17:00 "Ворскла" – "Дніпро-1" – Футбол 2
Букмекери: 2.75 – 3.05 – 2.76
Неділя, 14 березня
14:00 "Маріуполь" – "Колос" – Футбол 1
Букмекери: 3.60 – 3.40 – 2.07
17:00 "Шахтар" – "Десна" – Футбол 1
Букмекери: 1.49 – 4.40 – 6.50
17:00 "Зоря" – "Динамо" – УНІАН
Букмекери: 2.98 – 3.60 – 2.29
19:30 "Олександрія" – "Олімпік" – Футбол 1
Букмекери: 1.94 – 3.55 – 3.95
Дивіться також трансляцію матчів УПЛ на OLL.TV.
Раніше ми писали, що матюкальникам з "Олімпіка" заборонили грати на стадіоні Лобановського.
Турнірна таблиця:
Дивіться, як "Динамо" раніше розгромило "Львів"
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк