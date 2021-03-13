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Розклад, трансляції і результати 18-го туру чемпіонату України з футболу

13 березня, 10:46

Олена Павлова Олена Павлова

Все про поєдинки 18 туру УПЛ – розклад трансляцій, котирування букмекерів, оперативні результати і турнірна таблиця

Цього вікенду в чемпіонаті України з футболу пройдуть поєдинки 18-го туру Прем'єр-ліги. Він вийшов укороченим, оскільки зустріч "Львів" – "Рух" перенесли на більш пізній строк. Нижче – розклад і час початку всіх матчів, список трансляцій, котирування букмекерів, результати ігор та актуальна турнірна таблиця.

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Субота, 13 березня
14:00 "Минай" – "Інгулець" – Футбол 2
Букмекери: 2.52 – 3.25 – 2.88

17:00 "Ворскла" – "Дніпро-1" – Футбол 2
Букмекери: 2.75 – 3.05 – 2.76

Неділя, 14 березня
14:00 "Маріуполь" – "Колос" – Футбол 1
Букмекери: 3.60 – 3.40 – 2.07

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17:00 "Шахтар" – "Десна" – Футбол 1
Букмекери: 1.49 – 4.40 – 6.50

17:00 "Зоря" – "Динамо" – УНІАН
Букмекери: 2.98 – 3.60 – 2.29

19:30 "Олександрія" – "Олімпік" – Футбол 1
Букмекери: 1.94 – 3.55 – 3.95

Дивіться також трансляцію матчів УПЛ на OLL.TV.

Раніше ми писали, що матюкальникам з "Олімпіка" заборонили грати на стадіоні Лобановського.

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Турнірна таблиця:

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
17
12
4
1
36
13
23
40
Забиті 36
Пропущені 13
Різниця 23
Результати останніх матчів: В В Н В Н
2
ШахтарШахтарШах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забиті 33
Пропущені 12
Різниця 21
Результати останніх матчів: В П В Н В
3
ЗоряЗоряЗор
16
9
5
2
31
11
20
32
Забиті 31
Пропущені 11
Різниця 20
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
17
8
6
3
27
14
13
30
Забиті 27
Пропущені 14
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В Н П В
5
ВорсклаВорсклаВор
17
7
7
3
24
14
10
28
Забиті 24
Пропущені 14
Різниця 10
Результати останніх матчів: В В Н Н Н
6
ОлександріяОлександріяОле
17
6
5
6
24
21
3
23
Забиті 24
Пропущені 21
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н П В В П
7
КолосКолосКол
17
5
8
4
21
18
3
23
Забиті 21
Пропущені 18
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н П В Н Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забиті 22
Пропущені 28
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П П Н
9
МаріупольМаріупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: П Н П П П
10
Дніпро-1Дніпро-1Дні
17
4
4
9
22
30
-8
16
Забиті 22
Пропущені 30
Різниця -8
Результати останніх матчів: Н Н В В П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
17
1
10
6
15
24
-9
13
Забиті 15
Пропущені 24
Різниця -9
Результати останніх матчів: Н П Н П П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забиті 15
Пропущені 31
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В П Н В
13
МинайМинайМин
16
3
4
9
12
32
-20
13
Забиті 12
Пропущені 32
Різниця -20
Результати останніх матчів: П В П П Н
14
ЛьвівЛьвівЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забиті 11
Пропущені 37
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П П В Н

Дивіться, як "Динамо" раніше розгромило "Львів"

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