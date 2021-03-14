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Новини Чемпіонату України 2020/2021

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Пошук золотої середини: анонс матчу "Шахтар" – "Десна"

14 березня, 10:51

Любомир Луканюк , Кирило Круторогов

Експерт впевнений, що обидві команди заб'ють

Сьогодні в Києві пройде поєдинок 18 туру української Прем'єр-ліги. Зустрічаються команди, які ведуть боротьбу за медалі чемпіонату України – "Шахтар" і "Десна". Поєдинок розпочнеться о 17:00. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" – "Десна" .

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Ігрова криза "Шахтаря" залишається актуальною, що відбивається на результатах команди. У восьми матчах 2021 року "гірники" забили лише шість голів і в чотирьох не змогли вразити ворота суперників. В останніх чотирьох матчах команда Каштру перемогла лише раз, і то важко – "Олімпік" (1:0), а також тричі програла – "Зорі" (0:1), "Агробізнесу" (0:1) і "Ромі" (0:3). Здається, у донецьких футболістів присутні проблеми як з функціональною готовністю, так і з психологією. У лазареті тільки Тарас Степаненко. Алан Патрік відбув дискваліфікацію і зможе повернутися на поле. З одного боку, після важкого виїзду до Риму можна очікувати ротацію, з іншого – "Десна" дуже непростий суперник, тому розслаблятися не можна, і у виборі виконавців тренерському штабу доведеться знайти золоту середину.

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"Десна" йде на четвертому місці, відстаючи від "Зорі" на два очки і від "гірників" на шість. Почавши 2021 рік з поразки від луганчан (1:2), вони розписали нічию з "Динамо" (1:1) і здобули дві розгромні перемоги – над "Інгульцем" (3:0) і "Рухом" (4:0). Вихованці "гірників" Тотовицький, Безбородько і Картушов зіграють проти рідної команди, Філіп Будківський не зможе цього зробити через дискваліфікацію, а орендований у донеччан Юхим Конопля – за домовленістю сторін.

Чернігівська команда точно постарається дати бій "Шахтарю" і створить чемпіонам чимало проблем. Однак клас "гірників" повинен зробити різницю, інакше їх чекають величезні проблеми і ризик залишитися в цьому сезоні зовсім без трофеїв. Думаю, обидві команди заб'ють. Очікую, що "Шахтар" переможе і ТБ 2,5.

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