"Колос" разгромил "Мариуполь" и подобрался к зоне Лиги Европы

"Мариуполь" не может выиграть в чемпионате Украины с ноября прошлого года

"Колос" разгромил "Мариуполь" в матче 18-го тура чемпионата Украины. Номинальные гости (матч проходил в Ковалевке) сделали неплохой задел уже в первом тайме, когда забитыми мячами отличились Чурко и Костышин. Перед перерывом "азовцы" отставание сократили, что обещало нам интересный второй тайм.

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Но после перерыва борьбы не получилось. Буквально сразу же "Колос" забил третий мяч – отличился Новак, а добил "Мариуполь" Лысенко. Командам оставалось играть еще полчаса, но больше забитых мячей зрители не увидели.

"Мариуполь" – "Колос" – 1:4

Голы: Бондаренко (45) – Чурко (5), Костышин (29), Новак (48), Лысенко (61)

"Мариуполь": Кудрик, Чоботенко, Стасюк (Драмбаев, 51), Мампасси, Меличенко (Кирюханцев, 67), Топалов (Очеретько, 51), Чех, Бондаренко (Петерман, 86), Мишнев, Горбунов (Кащук, 46), Кулаков.

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"Колос": Кучерук, Петров, Черноморец, Золотов, Новак, Чурко (Ильин, 40), Задоя, Костышин (Исаенко, 73), Ориховский (Милько, 56), Антюх, Лысенко (Нгамба, 73).

Предупреждения: Кулаков (41), Чоботенко (57), Нгамба (75), Антюх (90), Золотов (90).

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