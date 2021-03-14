Українська
$ 27,75
33,17

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Колос" разгромил "Мариуполь" и подобрался к зоне Лиги Европы

14 марта, 16:11

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Мариуполь" не может выиграть в чемпионате Украины с ноября прошлого года

"Колос" разгромил "Мариуполь" в матче 18-го тура чемпионата Украины. Номинальные гости (матч проходил в Ковалевке) сделали неплохой задел уже в первом тайме, когда забитыми мячами отличились Чурко и Костышин. Перед перерывом "азовцы" отставание сократили, что обещало нам интересный второй тайм.

Реклама

Но после перерыва борьбы не получилось. Буквально сразу же "Колос" забил третий мяч – отличился Новак, а добил "Мариуполь" Лысенко. Командам оставалось играть еще полчаса, но больше забитых мячей зрители не увидели.

"Мариуполь" – "Колос" – 1:4
Голы: Бондаренко (45) – Чурко (5), Костышин (29), Новак (48), Лысенко (61)

"Мариуполь": Кудрик, Чоботенко, Стасюк (Драмбаев, 51), Мампасси, Меличенко (Кирюханцев, 67), Топалов (Очеретько, 51), Чех, Бондаренко (Петерман, 86), Мишнев, Горбунов (Кащук, 46), Кулаков.

Реклама

"Колос": Кучерук, Петров, Черноморец, Золотов, Новак, Чурко (Ильин, 40), Задоя, Костышин (Исаенко, 73), Ориховский (Милько, 56), Антюх, Лысенко (Нгамба, 73).

Предупреждения: Кулаков (41), Чоботенко (57), Нгамба (75), Антюх (90), Золотов (90).

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
17
12
4
1
36
13
23
40
Забитые 36
Пропущеные 13
Разница 23
Результаты последних матчей: В В Н В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забитые 33
Пропущеные 12
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В Н В
3
ЗаряЗаряЗар
16
9
5
2
31
11
20
32
Забитые 31
Пропущеные 11
Разница 20
Результаты последних матчей: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
17
8
6
3
27
14
13
30
Забитые 27
Пропущеные 14
Разница 13
Результаты последних матчей: В В Н П В
5
ВорсклаВорсклаВор
18
7
7
4
24
15
9
28
Забитые 24
Пропущеные 15
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В Н Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забитые 25
Пропущеные 19
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н П В Н
7
АлександрияАлександрияАле
17
6
5
6
24
21
3
23
Забитые 24
Пропущеные 21
Разница 3
Результаты последних матчей: Н П В В П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
18
5
4
9
23
30
-7
19
Забитые 23
Пропущеные 30
Разница -7
Результаты последних матчей: В Н Н В В
9
ОлимпикОлимпикОли
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забитые 22
Пропущеные 28
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П Н
10
МариупольМариупольМар
18
4
5
9
17
28
-11
17
Забитые 17
Пропущеные 28
Разница -11
Результаты последних матчей: П П Н П П
11
ИнгулецИнгулецИнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: В Н П Н П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забитые 15
Пропущеные 31
Разница -16
Результаты последних матчей: П В П Н В
13
МинайМинайМин
17
3
4
10
12
33
-21
13
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: П П В П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забитые 11
Пропущеные 37
Разница -26
Результаты последних матчей: П П П В Н

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины ФК Мариуполь Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)Футбол
Ослепительные ножки на киевском балконе!
Ослепительные ножки на киевском балконе! "Теплая" фотосессия невесты игрока "Шахтера"Футбол
"Луческу, извиняйся!" У Мирчи вспыхнул конфликт с миллионером из "Динамо"Футбол
Расписание, трансляции и результаты 17-го тура чемпионата Украины по футболу
Расписание, трансляции и результаты 17-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
"Мечтал пить Cristal, но вспомнил про 40 недель беременности": бомба от жены футболистаФутбол
"Судья – п***рас!" Босс "Олимпика" с матами ворвался в прямой эфир после поражения от "Шахтера"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять