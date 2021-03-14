Сьогодні хтось втратить очки: прогноз коментатора на матч "Зоря" – "Динамо"

Сьогодні луганська "Зоря" і київське "Динамо" зійдуться в центральному матчі 18-го туру чемпіонату України. Матч пройде в Запоріжжі на "Славутич-Арені" і розпочнеться о 17:00, а на нашому сайті буде онлайн-трансляція матчу "Зоря" – "Динамо" .

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"Динамо" після поразки в Лізі Європи від "Вільярреала", дуже непростого і енерговитратного матчу, в якому українці не завдали жодного удару в площину воріт суперника, їде в гості до "Зорі", що набрала відмінну форму. Луганці йдуть на третьому місці, відстаючи від "Шахтаря" на чотири очки, але маючи гру в запасі. На їхньому рахунку серія з п'ятнадцяти матчів без поразок на внутрішній арені і з восьми перемог поспіль. У цю смугу входить нічия і перемога над "Шахтарем" нещодавно в Києві, а також мирова з "біло-синіми" в жовтні (1: 1). Останній раз команда Скрипника програвала 13 вересня "Маріуполю" (0: 1) і відтоді тільки в одному матчі не змогла забити. Ба більше, вже три матчі луганці не пропускають голів. А в минулому турі вони знищили ПФК "Львів" (4: 0) завдяки дублям Гладкого і Аллах'яра. Цей поєдинок став сотим для Владислава Кочергіна в футболці "Зорі".

"Динамо" залишається одноосібним лідером Прем'єр-ліги, випереджаючи "Шахтар" на чотири бали. На внутрішній арені підопічні Луческу не програють з 8 листопада минулого року – вісім ігор поспіль. У двох останніх турах, зустрічаючись із аутсайдерами "Львовом" і "Минаєм", столичні футболісти забили сім голів. У лазареті, як і раніше, чимала група виконавців: Нещерет, Бурда, Костевич і Белуце. Денис Попов, можливо, зможе взяти участь, а Віктор Циганков встиг відновитися і зіграв проти "Вільярреала".

"Зоря" видається командою, здатною відібрати очки у "Динамо". Думаю, вони не програють, схиляюся до нічиєї. Очікую, що голів у обох таймах не буде.

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