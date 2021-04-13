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Футбольний клуб Карпати почав вакцинацію від COVID-19 індійським препаратом

13 квітня, 13:37

Олена Павлова Олена Павлова

Львівські Карпати зробили щеплення від коронавірусу тренерському штабу, персоналу та ветеранам клубу індійським препаратом CoviShield

Клуб другої ліги чемпіонату України Карпати почав вакцинацію складу від коронавірусу. 12 квітня щеплення отримали ветерани львівської команди, тренерський штаб, персонал і їх вікові родичі, в цілому – 50 людей. Раніше ми писали, що перший український клуб вакцинувався від COVID-19 всім складом.

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Любомир Вовчук

Любомир Вовчук / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Для вакцинації футболістів використовували препарат CoviShield. Його отримав в тому числі головний тренер Любомир Вовчук.

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"Наш тренерський штаб в повному складі пройшов вакцинацію. У молодих футболістів також є бажання вакцинуватися, але змушені зробити це пізніше, тому що в середу на них чекає календарний матч. Всі ми повинні розуміти, що тільки спільними зусиллями зможемо побороти цю біду. Чим більше людей зроблять щеплення, тим ефективніше буде боротьба з цією хворобою", – сказав головний тренер Карпат Вовчук

Раніше ми писали, що коронавірус косить гравців київського клубу, в тому числі лідера збірної України.

Ми також повідомляли, що гравець НБА втратив сім членів сім'ї через коронавірус і пішов робити щеплення.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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