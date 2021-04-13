Футбольний клуб Карпати почав вакцинацію від COVID-19 індійським препаратом

Клуб другої ліги чемпіонату України Карпати почав вакцинацію складу від коронавірусу. 12 квітня щеплення отримали ветерани львівської команди, тренерський штаб, персонал і їх вікові родичі, в цілому – 50 людей. Раніше ми писали, що перший український клуб вакцинувався від COVID-19 всім складом.

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Любомир Вовчук / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Для вакцинації футболістів використовували препарат CoviShield. Його отримав в тому числі головний тренер Любомир Вовчук.

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"Наш тренерський штаб в повному складі пройшов вакцинацію. У молодих футболістів також є бажання вакцинуватися, але змушені зробити це пізніше, тому що в середу на них чекає календарний матч. Всі ми повинні розуміти, що тільки спільними зусиллями зможемо побороти цю біду. Чим більше людей зроблять щеплення, тим ефективніше буде боротьба з цією хворобою", – сказав головний тренер Карпат Вовчук

Раніше ми писали, що коронавірус косить гравців київського клубу, в тому числі лідера збірної України.

Ми також повідомляли, що гравець НБА втратив сім членів сім'ї через коронавірус і пішов робити щеплення.

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