Футбольный клуб Карпаты начал вакцинацию от COVID-19 индийским препаратом

Клуб Второй лиги чемпионата Украины Карпаты начал вакцинацию состава от коронавируса. 12 апреля прививки получили ветераны львовской команды, тренерский штаб, персонал и их возрастные родственники, в общей сложности – 50 человек. Ранее мы писали, что первый украинский клуб вакцинировался от COVID-19 всем составом.

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Любомир Вовчук / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Для вакцинации футболистов использовали препарат CoviShield. Его получил в том числе главный тренер Любомир Вовчук.

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"Наш тренерский штаб в полном составе прошел вакцинацию. У молодых футболистов также есть желание вакцинироваться, но вынуждены сделать это позже, потому что в среду их ждет календарный матч. Все мы должны понимать, что только совместными усилиями сможем побороть эту беду. Чем больше людей сделают прививку, тем эффективнее будет борьба с этой болезнью", – и главный тренер Карпат Вовчук

Ранее мы писали, что коронавирус косит игроков киевского клуба, в том числе лидера сборной Украины.

Мы также сообщали, что игрок НБА потерял семь членов семьи из-за коронавируса и пошел делать прививку.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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