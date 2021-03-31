Коронавірус косить гравців київського клубу, в тому числі лідера збірної України

Сергій Павлов не поїхав з командою на чвертьфінальний матч Кубка країни

В українському спорті також почалася третя хвиля коронавірусу. І в одному зі столичних баскетбольних клубів вже троє заражених. Так, планове тестування перед матчем Кубка України виявило три випадки COVID-19 у Київ-Баскеті.

Реклама

Читайте також: "Чарівний" чемпіон заради щеплення від COVID-19 заліз на дах

Позитивні результати тестів у київській команді отримали форвард збірної України Сергій Павлов, асистент головного тренера команди Артем Сліпенчук і лікар-масажист Сергій Гумельов. Як повідомляє Київ-Баскет, всі троє вже знаходяться на самоізоляції, тоді як команда вирушила на кубковий матч в Черкаси без них.

Сергій Павлов / Фото: Официальный сайт БК "Киев-Баскет"

Реклама

Відзначимо, що у 1/4 фіналу Кубка України Київ-Баскет сьогодні зустрінеться з Запоріжжям.

Раніше перший український клуб вакцинувався від COVID-19 всім складом. Баскетболістів попередили про наслідки щеплення.

Ми також розповідали, що зірку українського баскетболу прийняли до Зали слави. Олімпійський чемпіон-1988, екс-гравець НБА і колишній президент Федерації баскетболу України Олександр Волков введений до Зали слави ФІБА.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама