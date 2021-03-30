Зірку українського баскетболу прийняли в Зал слави

Один з кращих українських баскетболістів в історії, олімпійський чемпіон-1988, екс-гравець НБА і колишній президент Федерації баскетболу України Олександр Волков введення в Зал слави ФІБА.

Реклама

Міжнародна федерація баскетболу оголосила імена 12 гравців, яких включено до Залу слави в 2020 році. Церемонія відбудеться 18 червня.

"Волков – один з найбільш значущих постатей в історії українського спорту. Виступав за збірну СРСР, яка в 1985 році виграла Євробаскет, а в 1988 році завоювала олімпійське "золото" Сеула. Провівши яскраву кар'єру в Європі, Волков з 1989 по 1992 роки виступав в НБА в складі Атланти Хоукс, – пише офіційний сайт ФІБА.

Раніше ми писали, що Володимир Кличко включений в Зал слави боксу. Треба сказати, що в Залах слави інших видів спорту наших чимало. Наприклад, IAAF в перший же рік появи свого Hall of Fame, в 2012-му, включила в нього відразу двох "синьо-жовтих" легкоатлетів – 35-кратного рекордсмена світу у стрибках з жердиною Сергія Бубку і 2-разового чемпіона ОІ зі спортивної ходьби Володимира Голубничого.

Реклама

Найбагатша на визнаних легенд у нас спортивна гімнастика: тут і Лариса Латиніна з 18 олімпійськими медалями, рекорд Ігор, який тільки через півстоліття переплюнув плавець Майкл Фелпс, і Людмила Турищева, Поліна Астахова, Віктор Чукарін, Тетяна Лисенко, Ігор Коробчинський, найсучасніша – чемпіонка ОІ 22-річної давності Лілія Подкопаєва.

Цілий загін наших в Залі слави фехтування: Григорій Крісс, Володимир Смирнов, Вадим Гутцайт, Сергій Голубицький, Віктор Путятін і Ольга Харлан. Поринули в Зал слави водних видів плавчиха Галина Прозуменщикова (1977), стрибунка у воду Галина Вайцеховська (1992) і ватерполісти Олексій Баркалов (1993). Перший українець в 2018-му з'явився і в Залі фігурного катання – чемпіон ОІ-1992 Віктор Петренко.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама