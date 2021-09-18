Дніпро обіграв Верес завдяки хорватам (відео)

Команда Йовичевича здолала на своєму полі рівнян з рахунком 1:0, реалізувавши чисельну більшість
Дніпро-1 дотиснув Верес / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"
Перемогу Дніпру-1 в домашньому матчі з Вересом з рахунком 1:0 приніс гол хорватського форварда Маріо Чуже, який на 78-й хвилині після передачі від свого співвітчизника Невена Джурасека забив м'яч у порожні ворота рівнян.
Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ
ВІДЕО ГОЛА ЧУЖЕ
Отже, спрацювало чуття тренера дніпрян – також хорвата, Ігора Йовичевича, який на 65-й хвилині випустив Чуже на заміну. Форвард виправдав довіру наставника точним ударом.
Відзначимо, що в той час, коли Дніпро-1 забив переможний м'яч, Верес діяв у меншості – за грубий фол у гостей вилучили Сергійчука.
Дніпро-1 – Верес – 1:0
Гол: Чуже, 78
Вилучення: Сергійчук, 75 (Верес)
1
7
6
1
0
22
2
20
19
Забиті
22
Пропущені
2
Різниця
20
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
В
2
8
6
1
1
19
4
15
19
Забиті
19
Пропущені
4
Різниця
15
Результати останніх матчів:
В
В
Н
В
В
3
8
5
1
2
12
12
0
16
Забиті
12
Пропущені
12
Різниця
0
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
В
4
8
5
1
2
13
8
5
16
Забиті
13
Пропущені
8
Різниця
5
Результати останніх матчів:
В
П
В
В
П
5
7
4
2
1
8
5
3
14
Забиті
8
Пропущені
5
Різниця
3
Результати останніх матчів:
В
Н
В
Н
В
6
7
3
3
1
13
7
6
12
Забиті
13
Пропущені
7
Різниця
6
Результати останніх матчів:
Н
П
В
Н
В
7
7
3
2
2
13
9
4
11
Забиті
13
Пропущені
9
Різниця
4
Результати останніх матчів:
Н
В
В
Н
П
8
8
3
2
3
8
8
0
11
Забиті
8
Пропущені
8
Різниця
0
Результати останніх матчів:
П
В
В
В
Н
9
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забиті
6
Пропущені
10
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
Н
В
П
Н
10
7
2
2
3
5
12
-7
8
Забиті
5
Пропущені
12
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
В
П
П
П
Н
11
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забиті
8
Пропущені
14
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П
В
В
Н
12
6
1
3
2
5
7
-2
6
Забиті
5
Пропущені
7
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
Н
Н
П
Н
П
13
7
2
0
5
6
12
-6
6
Забиті
6
Пропущені
12
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
В
14
7
1
2
4
9
18
-9
5
Забиті
9
Пропущені
18
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
Н
Н
П
В
П
15
8
1
1
6
11
21
-10
4
Забиті
11
Пропущені
21
Різниця
-10
Результати останніх матчів:
П
В
П
П
П
16
7
0
2
5
4
13
-9
2
Забиті
4
Пропущені
13
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
П
П
П
Н
П