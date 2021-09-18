Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ

18 вересня у Києві відбудеться центральний поєдинок 8-го туру української Прем'єр-ліги Динамо – Олександрія. Слідкуйте за матчем у нашому текстовому онлайні

Динамо - Олександрія, центральний матч 8-го туру УПЛ / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 18 вересня, у восьмому турі чемпіонату України київське Динамо зустрінеться з Олександрією. Матч пройде в Києві на НСК "Олімпійський". Початок поєдинку о 19:30.

Ми проведемо онлайн-трансляцію матчу Динамо – Олександрія з відеоповторами голів.

ДИНАМО – ОЛЕКСАНДРІЯ

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Як справи в УПЛ

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Київське Динамо впевнено лідирує в українській Прем'єр-лізі. Підопічні Луческу йдуть з мінімальними втратами, вони лише одного разу оступилися, зігравши внічию з Інгульця (1:1). Відрив "біло-синіх" від Шахтаря і Десни, які займають відповідно 2-е і 3-е місця, становить три очки.

Виступ Олександрії на старті чемпіонату став сюрпризом для вболівальників і експертів футболу. Команда напередодні нового сезону змінила головного тренер і оновить свій склад більш ніж на половину. Проте після семи турів "городяни" набрали 14 балів, зазнавши однієї поразки в чемпіонаті 0:1 від Миная. На рахунку підопічних Юрія Гури перемоги над фаворитами елітного дивізіону – Шахтарем і Зорею.

Турнірна таблиця

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Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Динамо Дин 7 6 1 0 22 2 20 19 Забиті 22 Пропущені 2 Різниця 20 Результати останніх матчів: В В В Н В 2 Шахтар Шах 7 5 1 1 14 4 10 16 Забиті 14 Пропущені 4 Різниця 10 Результати останніх матчів: В Н В В П 3 Десна Дес 8 5 1 2 12 12 0 16 Забиті 12 Пропущені 12 Різниця 0 Результати останніх матчів: В Н П П В 4 Олександрія Оле 7 4 2 1 8 5 3 14 Забиті 8 Пропущені 5 Різниця 3 Результати останніх матчів: В Н В Н В 5 Дніпро-1 Дні 7 4 1 2 12 8 4 13 Забиті 12 Пропущені 8 Різниця 4 Результати останніх матчів: П В В П В 6 Ворскла Вор 7 3 3 1 13 7 6 12 Забиті 13 Пропущені 7 Різниця 6 Результати останніх матчів: Н П В Н В 7 Зоря Зор 7 3 2 2 13 9 4 11 Забиті 13 Пропущені 9 Різниця 4 Результати останніх матчів: Н В В Н П 8 Верес Вер 7 3 2 2 8 7 1 11 Забиті 8 Пропущені 7 Різниця 1 Результати останніх матчів: В В В Н П 9 Рух Рух 8 2 2 4 6 10 -4 8 Забиті 6 Пропущені 10 Різниця -4 Результати останніх матчів: П Н В П Н 10 Інгулець Інг 7 2 1 4 8 12 -4 7 Забиті 8 Пропущені 12 Різниця -4 Результати останніх матчів: П В В Н П 11 Минай Мин 6 1 3 2 5 7 -2 6 Забиті 5 Пропущені 7 Різниця -2 Результати останніх матчів: Н Н П Н П 12 Металіст 1925 Мет 7 2 0 5 6 12 -6 6 Забиті 6 Пропущені 12 Різниця -6 Результати останніх матчів: П П П П В 13 Чорноморець Чор 7 1 2 4 9 18 -9 5 Забиті 9 Пропущені 18 Різниця -9 Результати останніх матчів: Н Н П В П 14 Колос Кол 6 1 2 3 3 12 -9 5 Забиті 3 Пропущені 12 Різниця -9 Результати останніх матчів: П П П Н В 15 Маріуполь Мар 7 1 1 5 11 16 -5 4 Забиті 11 Пропущені 16 Різниця -5 Результати останніх матчів: В П П П П 16 Львів Льв 7 0 2 5 4 13 -9 2 Забиті 4 Пропущені 13 Різниця -9 Результати останніх матчів: П П П Н П

Історія протистояння

Динамо і Олександрія у всіх турнірах провели між собою 28 матчів. На рахунку "біло-синіх" 21 перемога, у двох поєдинках сильнішими були "городяни". Нічийний рахунок був зафіксований в п'яти зустрічах. Різниця забитих пропущених м'ячів становить 67 – 16 на користь динамівців.

Хто фаворит

Господарі поля безумовні фаворити сьогоднішнього матчу. Коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.30, на нічию – 5.20, на перемогу Металіста 1925 – 10.50. Експерти передрікають перемогу "біло-синім" з рахунком 2:0.

Де дивитись

У прямому ефірі поєдинок буде транслюватися на телеканалі 2 + 2. В інтернеті за матчем можна стежити на платформі OLL.TV.

Минулий тур

Динамо на виїзді обіграло Металіст 1925 з рахунком 2:0

Олександрія в "кіровоградському" дербі здобула перемогу над Інгульцем 1:0