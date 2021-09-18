18 вересня 14:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 17:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
18 вересня, 11:39
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18 вересня у Києві відбудеться центральний поєдинок 8-го туру української Прем'єр-ліги Динамо – Олександрія. Слідкуйте за матчем у нашому текстовому онлайні
Динамо - Олександрія, центральний матч 8-го туру УПЛ
Динамо - Олександрія, центральний матч 8-го туру УПЛ / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 18 вересня, у восьмому турі чемпіонату України київське Динамо зустрінеться з Олександрією. Матч пройде в Києві на НСК "Олімпійський". Початок поєдинку о 19:30.

Ми проведемо онлайн-трансляцію матчу Динамо – Олександрія з відеоповторами голів.

ДИНАМО – ОЛЕКСАНДРІЯ

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Як справи в УПЛ

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Київське Динамо впевнено лідирує в українській Прем'єр-лізі. Підопічні Луческу йдуть з мінімальними втратами, вони лише одного разу оступилися, зігравши внічию з Інгульця (1:1). Відрив "біло-синіх" від Шахтаря і Десни, які займають відповідно 2-е і 3-е місця, становить три очки.

Виступ Олександрії на старті чемпіонату став сюрпризом для вболівальників і експертів футболу. Команда напередодні нового сезону змінила головного тренер і оновить свій склад більш ніж на половину. Проте після семи турів "городяни" набрали 14 балів, зазнавши однієї поразки в чемпіонаті 0:1 від Миная. На рахунку підопічних Юрія Гури перемоги над фаворитами елітного дивізіону – Шахтарем і Зорею.

Турнірна таблиця

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
7
6
1
0
22
2
20
19
Забиті 22
Пропущені 2
Різниця 20
Результати останніх матчів: В В В Н В
2
Шахтар Шахтар Шах
7
5
1
1
14
4
10
16
Забиті 14
Пропущені 4
Різниця 10
Результати останніх матчів: В Н В В П
3
Десна Десна Дес
8
5
1
2
12
12
0
16
Забиті 12
Пропущені 12
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П П В
4
Олександрія Олександрія Оле
7
4
2
1
8
5
3
14
Забиті 8
Пропущені 5
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н В Н В
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
7
4
1
2
12
8
4
13
Забиті 12
Пропущені 8
Різниця 4
Результати останніх матчів: П В В П В
6
Ворскла Ворскла Вор
7
3
3
1
13
7
6
12
Забиті 13
Пропущені 7
Різниця 6
Результати останніх матчів: Н П В Н В
7
Зоря Зоря Зор
7
3
2
2
13
9
4
11
Забиті 13
Пропущені 9
Різниця 4
Результати останніх матчів: Н В В Н П
8
Верес Верес Вер
7
3
2
2
8
7
1
11
Забиті 8
Пропущені 7
Різниця 1
Результати останніх матчів: В В В Н П
9
Рух Рух Рух
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забиті 6
Пропущені 10
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н В П Н
10
Інгулець Інгулець Інг
7
2
1
4
8
12
-4
7
Забиті 8
Пропущені 12
Різниця -4
Результати останніх матчів: П В В Н П
11
Минай Минай Мин
6
1
3
2
5
7
-2
6
Забиті 5
Пропущені 7
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н Н П Н П
12
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
7
2
0
5
6
12
-6
6
Забиті 6
Пропущені 12
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П П В
13
Чорноморець Чорноморець Чор
7
1
2
4
9
18
-9
5
Забиті 9
Пропущені 18
Різниця -9
Результати останніх матчів: Н Н П В П
14
Колос Колос Кол
6
1
2
3
3
12
-9
5
Забиті 3
Пропущені 12
Різниця -9
Результати останніх матчів: П П П Н В
15
Маріуполь Маріуполь Мар
7
1
1
5
11
16
-5
4
Забиті 11
Пропущені 16
Різниця -5
Результати останніх матчів: В П П П П
16
Львів Львів Льв
7
0
2
5
4
13
-9
2
Забиті 4
Пропущені 13
Різниця -9
Результати останніх матчів: П П П Н П

Історія протистояння

Динамо і Олександрія у всіх турнірах провели між собою 28 матчів. На рахунку "біло-синіх" 21 перемога, у двох поєдинках сильнішими були "городяни". Нічийний рахунок був зафіксований в п'яти зустрічах. Різниця забитих пропущених м'ячів становить 67 – 16 на користь динамівців.

Хто фаворит

Господарі поля безумовні фаворити сьогоднішнього матчу. Коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.30, на нічию – 5.20, на перемогу Металіста 1925 – 10.50. Експерти передрікають перемогу "біло-синім" з рахунком 2:0.

Де дивитись

У прямому ефірі поєдинок буде транслюватися на телеканалі 2 + 2. В інтернеті за матчем можна стежити на платформі OLL.TV.

Минулий тур

Динамо на виїзді обіграло Металіст 1925 з рахунком 2:0

Олександрія в "кіровоградському" дербі здобула перемогу над Інгульцем 1:0

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#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Десна
8
12:12
16
4
Олександрія
7
8:5
14
5
Дніпро-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металіст 1925
7
6:12
6
13
Чорноморець
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Маріуполь
7
11:16
4
16
Львів
7
4:13
2
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Субота, 18 вересня
14:00
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