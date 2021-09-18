Маріуполь – Шахтар: о котрій початок і де дивитися матч УПЛ

Поєдинок "гірників" і азовців у восьмому турі Прем'єр-ліги розпочнеться в суботу, 18 вересня, о 17:00 на стадіоні "Колос" у Ковалівці. Гру покажуть на ТБ і в інтернеті
/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
В "перерві" між матчем Ліги чемпіонів проти Шерифа (15 вересня) і поєдинком за Суперкубок України з Динамо (22 вересня), Шахтар сьогодні зіграє проти Маріуполя. Онлайн Маріуполь – Шахтар доступний на нашому сайті.
/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Розклад трансляцій матчу Маріуполь – Шахтар
- Канал "Футбол 2", прямий ефір; 18 вересня, 17:00
- сервіс OLL.TV (в підписці), прямий ефір
- Канал "Футбол 1", 19 вересня о 11:00, повтор
- Канал "Футбол 2", 20 вересня о 14:30, повтор
Порівняння складів
Відзначимо, що, за оцінками аналітиків Transfermarkt, склад Шахтаря (184 млн євро) в 25 разів дорожче за кадрову обійму азовської команди (7,2 млн євро).
Як справи в УПЛ
Після поразки в Тирасполі команда Де Дзербі спробує реабілітуватися в матчах чемпіонату України. Після семи турів "гірники" посідають другу сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від лідера чемпіонату київського Динамо на три очки.
Маріуполь провально стартував в новому чемпіонаті, програвши п'ять матчів з семи. Свою першу перемогу підопічні Остапа Маркевича святкували в минулому турі, впевнено обігравши Колос з рахунком 3:1.
1
7
6
1
0
22
2
20
19
Забиті
22
Пропущені
2
Різниця
20
Результати останніх матчів:
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2
7
5
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14
4
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Забиті
14
Пропущені
4
Різниця
10
Результати останніх матчів:
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Забиті
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Результати останніх матчів:
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П
П
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4
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4
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8
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3
14
Забиті
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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6
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3
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13
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13
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7
Різниця
6
Результати останніх матчів:
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7
3
2
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Забиті
13
Пропущені
9
Різниця
4
Результати останніх матчів:
Н
В
В
Н
П
8
7
3
2
2
8
7
1
11
Забиті
8
Пропущені
7
Різниця
1
Результати останніх матчів:
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П
9
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забиті
6
Пропущені
10
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
Н
В
П
Н
10
7
2
1
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8
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-4
7
Забиті
8
Пропущені
12
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
В
В
Н
П
11
6
1
3
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6
Забиті
5
Пропущені
7
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
Н
Н
П
Н
П
12
7
2
0
5
6
12
-6
6
Забиті
6
Пропущені
12
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
В
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7
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2
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9
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-9
5
Забиті
9
Пропущені
18
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
Н
Н
П
В
П
14
6
1
2
3
3
12
-9
5
Забиті
3
Пропущені
12
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
П
П
П
Н
В
15
7
1
1
5
11
16
-5
4
Забиті
11
Пропущені
16
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
В
П
П
П
П
16
7
0
2
5
4
13
-9
2
Забиті
4
Пропущені
13
Різниця
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Результати останніх матчів:
П
П
П
Н
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Дивіться, як Маріуполь і Шахтар зіграли в минулому чемпіонаті УПЛ