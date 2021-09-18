Як це можливо? У матчі Колоса та Інгульця переможний гол забив Чорноморець

Ковалівський Колос у важких погодних умовах вирвав виїзну перемогу з рахунком 2:0

Інгулець - Колос / Фото: официальный сайт УПЛ

Суботню програму восьмого туру української Прем'єр-ліги відкривав поєдинок Інгулець – Колос.

Протягом всього матчу йшов дощ, який вплинув на результат зустрічі.

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Дебют поєдинку був за ковалівцями. Вже на 6-хвилині матчу Колос заробив пенальті у ворота команди з Петрового – Опанасенко зіграв рукою у своєму штрафному майданчику. Але Кирило Петров, що підійшов до "точки", невдало пробив у лівий кут, і Гальчук накрив м'яч.

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Колос вийшов уперед у середині першого тайму. Після розіграшу штрафного Богданов відпасував під удар Чорноморцю, і той точно пробив у дальній кут – 1:0.

У кінцівці матчу, на 6-й компенсованій хвилині, Колос подвоїв свою перевагу – Чурко скористався пасом Сітчінави і довів рахунок до 2:0.

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Після сьогоднішнього матчу Колос набрав вісім очок і піднімається на 10-й рядок турнірної таблиці.

Інгулець програв п'ятий матч з восьми зіграних.

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