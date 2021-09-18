Як це можливо? У матчі Колоса та Інгульця переможний гол забив Чорноморець

Ковалівський Колос у важких погодних умовах вирвав виїзну перемогу з рахунком 2:0
Інгулець - Колос / Фото: официальный сайт УПЛ
Суботню програму восьмого туру української Прем'єр-ліги відкривав поєдинок Інгулець – Колос.
Протягом всього матчу йшов дощ, який вплинув на результат зустрічі.
Дебют поєдинку був за ковалівцями. Вже на 6-хвилині матчу Колос заробив пенальті у ворота команди з Петрового – Опанасенко зіграв рукою у своєму штрафному майданчику. Але Кирило Петров, що підійшов до "точки", невдало пробив у лівий кут, і Гальчук накрив м'яч.
Колос вийшов уперед у середині першого тайму. Після розіграшу штрафного Богданов відпасував під удар Чорноморцю, і той точно пробив у дальній кут – 1:0.
У кінцівці матчу, на 6-й компенсованій хвилині, Колос подвоїв свою перевагу – Чурко скористався пасом Сітчінави і довів рахунок до 2:0.
Після сьогоднішнього матчу Колос набрав вісім очок і піднімається на 10-й рядок турнірної таблиці.
Інгулець програв п'ятий матч з восьми зіграних.
Читайте також: Маріуполь – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ
1
7
6
1
0
22
2
20
19
Забиті
22
Пропущені
2
Різниця
20
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
В
2
7
5
1
1
14
4
10
16
Забиті
14
Пропущені
4
Різниця
10
Результати останніх матчів:
В
Н
В
В
П
3
8
5
1
2
12
12
0
16
Забиті
12
Пропущені
12
Різниця
0
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
В
4
7
4
2
1
8
5
3
14
Забиті
8
Пропущені
5
Різниця
3
Результати останніх матчів:
В
Н
В
Н
В
5
7
4
1
2
12
8
4
13
Забиті
12
Пропущені
8
Різниця
4
Результати останніх матчів:
П
В
В
П
В
6
7
3
3
1
13
7
6
12
Забиті
13
Пропущені
7
Різниця
6
Результати останніх матчів:
Н
П
В
Н
В
7
7
3
2
2
13
9
4
11
Забиті
13
Пропущені
9
Різниця
4
Результати останніх матчів:
Н
В
В
Н
П
8
7
3
2
2
8
7
1
11
Забиті
8
Пропущені
7
Різниця
1
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
П
9
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забиті
6
Пропущені
10
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
Н
В
П
Н
10
7
2
2
3
5
12
-7
8
Забиті
5
Пропущені
12
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
В
П
П
П
Н
11
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забиті
8
Пропущені
14
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П
В
В
Н
12
6
1
3
2
5
7
-2
6
Забиті
5
Пропущені
7
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
Н
Н
П
Н
П
13
7
2
0
5
6
12
-6
6
Забиті
6
Пропущені
12
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
В
14
7
1
2
4
9
18
-9
5
Забиті
9
Пропущені
18
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
Н
Н
П
В
П
15
7
1
1
5
11
16
-5
4
Забиті
11
Пропущені
16
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
В
П
П
П
П
16
7
0
2
5
4
13
-9
2
Забиті
4
Пропущені
13
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
П
П
П
Н
П