Для Луческу за російські гроші купують лідера Зорі

Головний тренер грецької команди ПАОК Разван Луческу незабаром має отримати в своє розпорядження забивного півзахисника луганців Владислава Кочергіна

Лідер Зорі Владислав Кочергін / Фото: Getty Images

Грецький ПАОК, головним тренером якого є син Мірчі Луческу Разван, поклав око на лідера луганської Зорі Владислава Кочергіна.

Як повідомляє Trivenetogoal, клуб із Салонік готовий викупити у Зорі результативного півзахисника, який в минулому сезоні забив 9 голів і віддав 3 гольові передачі, за 1,5 млн євро.

Раніше 25-річним Кочергіним цікавилася Венеція, яка за підсумками минулого сезону заробила право виступати в Серії А. Однак до конкретної пропозиції від італійців поки справа не дійшла.

Відзначимо, що недавно у Кочергіна, чий контракт з Зорею спливає влітку 2022 року, відбулася важлива подія в особистому житті. Він одружився на "Міс Бюст" українського футболу на ім'я Карина.

Що стосується клубу ПАОК, куди може перебратися Кочергін, то його власником є скандальний російський бізнесмен Іван Саввіді.

Три роки тому під час матчу з АЕКом Саввіді, незадоволений рішенням арбітра скасувати гол його команди через офсайд, вибіг на поле з пістолетом в кобурі і погрожував судді, вимагаючи гол зарахувати. Рефері його зарахував, а гравці АЕКа відмовилися догравати матч через загрозу своїй безпеці.