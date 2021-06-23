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Для Луческу за російські гроші купують лідера Зорі

Олег Люлька Олег Люлька
23 червня, 11:57
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Головний тренер грецької команди ПАОК Разван Луческу незабаром має отримати в своє розпорядження забивного півзахисника луганців Владислава Кочергіна
Лідер Зорі Владислав Кочергін
Лідер Зорі Владислав Кочергін / Фото: Getty Images

Грецький ПАОК, головним тренером якого є син Мірчі Луческу Разван, поклав око на лідера луганської Зорі Владислава Кочергіна.

Як повідомляє Trivenetogoal, клуб із Салонік готовий викупити у Зорі результативного півзахисника, який в минулому сезоні забив 9 голів і віддав 3 гольові передачі, за 1,5 млн євро.

Раніше 25-річним Кочергіним цікавилася Венеція, яка за підсумками минулого сезону заробила право виступати в Серії А. Однак до конкретної пропозиції від італійців поки справа не дійшла.

Відзначимо, що недавно у Кочергіна, чий контракт з Зорею спливає влітку 2022 року, відбулася важлива подія в особистому житті. Він одружився на "Міс Бюст" українського футболу на ім'я Карина.

Що стосується клубу ПАОК, куди може перебратися Кочергін, то його власником є скандальний російський бізнесмен Іван Саввіді.

Три роки тому під час матчу з АЕКом Саввіді, незадоволений рішенням арбітра скасувати гол його команди через офсайд, вибіг на поле з пістолетом в кобурі і погрожував судді, вимагаючи гол зарахувати. Рефері його зарахував, а гравці АЕКа відмовилися догравати матч через загрозу своїй безпеці.

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І
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І
Г
О
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Англія
3
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7
2
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4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
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