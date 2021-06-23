Для Луческу за российские деньги покупают лидера Зари

Главный тренер греческой команды ПАОК Разван Луческу вскоре должен получить в свое распоряжение забивного полузащитника луганчан Владислава Кочергина

Лидер Зари Владислав Кочергин / Фото: Getty Images

Греческий ПАОК, главным тренером которого является сын Мирчи Луческу Разван, положил глаз на лидера луганской Зари Владислава Кочергина.

Как сообщает Trivenetogoal, клуб из Салоников готов выкупить у Зари результативного полузащитника, который в прошлом сезоне забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи, за 1,5 млн евро.

Ранее 25-летним Кочергиным интересовалась Венеция, которая по итогам прошлого сезона заработала право выступать в Серии А. Однако до конкретного предложения от итальянцев пока не дошло.

Отметим, что недавно у Кочергина, чей контракт с Зарей истекает летом 2022 года, произошло важное событие в личной жизни. Он женился на "Мисс Бюст" украинского футбола по имени Карина.

Что касается клуба ПАОК, куда может перебраться Кочергин, то его владельцем является скандальный российский бизнесмен Иван Саввиди.

Три года назад во время матча с АЕКом Саввиди, недовольный решением арбитра отменить гол его команды из-за офсайда, выбежал на поле с пистолетом в кобуре и угрожал судье, требуя гол засчитать. Рефери его засчитал, а игроки АЕКа отказались доигрывать матч из-за угрозы своей безопасности.