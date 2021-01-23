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"Динамо" втратило двох легіонерів в Еміратах, а Шапаренко виконує роль нейтрального

23 січня, 21:36

Олена Павлова Олена Павлова

Лікар київської команди зізнався, які травми у Вербича та Белуце

Лікар першої команди київського "Динамо" Андрій Шморгун розповів про стан Олександра Тимчика та Миколи Шапаренка, а також про пошкодження легіонерів столичної команди Беньяміна Вербича та Тудора Белуце. Раніше Луческу знайшов для "Динамо" постачальника талантів в Румунії.

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Беньямін Вербич

Беньямін Вербич / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"Вербич зробили МРТ, у нього пошкодження м'язів задньої поверхні стегна. Термін відновлення при такій травмі становить від 2-х до 3-х тижнів. Сподіваємося, що одужання відбудеться швидше і ми зустрінемося вже на зборі в Туреччині. Можливо, він буде брати участь у підготовці не в повному обсязі, але зможе тренуватися і відновлюватися", – цитує лікаря сайт "Динамо".

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За словами Шморгуна, у Белуце були скарги на болі у п'ятій плеснової кістки: "Його рентген-обстеження показало початкову стресову фрактуру, тобто зміна в структурі самої кістки під навантаженням. Йому наклали лангету, протягом 6 тижнів він повинен носити її і використовувати милиці, а далі будемо стежити за динамікою реабілітації".

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Тудор Белуце

Тудор Белуце / Фото: Getty Images

Тимчик та Шапаренко, який через пошкодження зв'язкипочав збір "Динамо" з травми, поки не працюють на повну силу, але вже повернулися в загальну групу. "Певні обмеження є, вони виконують роль нейтральних футболістів, але це входить в план реабілітації, щоб швидше адаптувалися в загальній групі", – сказав Шморгун.

Ми також писали, що президента "Динамо" оштрафували за інтерв'ю.

Дивіться, як "Динамо" грало проти "Ференцвароша"

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