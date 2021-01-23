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Тому "Динамо" так мало й забиває: як футболісти реалізовують моменти на зборах

23 січня, 12:34

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Кияни готуються до продовження сезону 2020/21 в Об'єднаних Арабських Еміратах

Лідер чемпіонату України проводить тренувальний збір в Дубаї, чергуючи тренування і контрольні матчі. Поки що підопічні Мірчі Луческу програли польській "Легії" і перемогли білоруський "Шахтар". Щоб підвищити результативність, румунський фахівець строго вимагає від футболістів реалізації гольових моментів навіть на заняттях. Тим часом, "Динамо" різко відреагувало на штраф президенту.

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Гравці отримують фізичні навантаження, але тренерський штаб і не забуває про роботу з м'ячем.

"Динамо" на своєму сайті показало нарізку моментів тренування, де футболісти намагаються забити м'яч без опору захисників. Виходить далеко не завжди, навіть з 11-метрової позначки. Здається, цьому компоненту слід приділити підвищену увагу, адже результативність "біло-блакитних" залишає бажати кращого.

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У шести матчах Ліги чемпіонів кияни забили всього чотири м'ячі. Причому, три з них – у двох іграх в ворота "Ференцвароша". Навіть угорці відзначилися п'ятьма голами. У 13 поєдинках чемпіонату України хлопці Луческу забили 25 м'ячів, не дотягаючи до показника два голи за гру. Для прикладу, у "Шахтаря" – 33 голи, у "Зорі" – 23 в 12 матчах.

Завтра "Динамо" проведе спаринг зі збірною з ТОП-100 рейтингу світу. Зустріч розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Згадаймо, як "Динамо" програло вдома "Барселоні" з великим рахунком:

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