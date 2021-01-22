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"Динамо" проведе спаринг зі збірною з ТОП-100 рейтингу світу

22 січня, 20:36

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Кияни завершать перший тренувальний збір поєдинком проти Йорданії

Київське "Динамо" на зборах в Об'єднаних Арабських Еміратах проведе контрольний поєдинок проти збірної Йорданії, повідомляє офіційний сайт столичного клубу. Відзначимо, що команда Йорданії знаходиться на 95-й позиції в рейтингу ФІФА. нагадаємо, перед цим у киян зірвався матч з "Аджаманом" через спалах коронавірусу в складі еміратського клубу.

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Поєдинок відбудеться у неділю, 24 січня, початок – 15:00. Відразу після матчу команда Мірчі Луческу повернеться в Україну.

Нагадаємо, що на зборі в ОАЕ "Динамо" вже провело два контрольні матчі – проти варшавської "Легії" і солігорського "Шахтаря". У першій зустрічі кияни поступилися 0:2, а у другий здобули перемогу з таким же рахунком.

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товариський матч Динамо Київ збірна Йорданії

Джерело: Сегодня|Спорт

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