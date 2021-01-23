"Свободу не спинити": "Динамо" різко відреагувало на штраф президенту

Розгорається ще один скандал в українському футболі. Напередодні стало відомо, що президента "Динамо" оштрафували за інтерв'ю. Причому приводом покарати Ігоря Суркіса на 50 тисяч грн стали його висловлювання п'ятимісячної давнини.

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Кияни оперативно відреагували на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ, заявивши, що подаватимуть апеляцію. Про це "Динамо" повідомило на своєму сайті, вважаючи неприпустимим обмеження свободи слова:

"Рішення було винесено у справі про висловлювання Ігоря Суркіса під час інтерв'ю, опублікованого в серпні 2020 року, зокрема щодо його оціночних суджень стосовно особистості першого віцепрезидента УАФ Вадима Костюченка і його ролі в призначенні арбітрів на матчі чемпіонату України. Футбольний клуб "Динамо" не погоджується з таким рішенням, вважає його безпідставним та необґрунтованим. З огляду на той факт, що в усьому демократичному і цивілізованому світі неприпустимо обмеження свободи слова і притягнення до відповідальності за оціночні судження, найближчими днями ФК "Динамо" звернеться до КДК УАФ з вимогою надати повний текст даного рішення з мотивувальної частини".

Після аналізу аргументів КДК клуб направить скаргу до Апеляційного комітету УАФ.

У неділю "Динамо" проведе спаринг зі збірною з ТОП-100 рейтингу світу.

Дивіться, що говорив президент "Динамо" про роботу Луческу і участь у Лізі чемпіонів:

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