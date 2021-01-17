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Один із лідерів "Динамо" почав збір в Еміратах з травми

17 січня, 12:15

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Півзахисник Микола Шапаренко тренується з Олександром Тимчиком окремо від команди

В п'ятницю "Динамо" полетіло на перший тренувальний збір в Об'єднані Арабські Емірати. Після засніженої бази в Україні кияни різко перейшли на літні поля в Дубаї. Причому Мірча Луческу відразу запропонував почати заняття з роботи з м'ячами. Правда, не всі змогли взяти в них участь.

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У лазареті відразу ж опинився півзахисник Микола Шапаренко. Як повідомив сайт "Динамо", через пошкодження зв'язки 22-річний футболіст займався два дні тільки біговою роботою. Нещодавно Шапаренко "закосив" в хутряній панамі під Монатика. Компанію Миколі склав захисник Олександр Тимчик, який також полетів на збір, хоча і продовжує тривале відновлення. Надвечір хавбек почав працювати з м'ячем, але індивідуально.

Цікаво, що вечірнє тренування "біло-блакитних" супроводжували звуки молитви з декількох мечетей, що оточують стадіон.

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Сьогодні о 10 ранку кияни вийшли на чергове заняття. Дивіться сюжет про вчорашнє тренування.

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Нагадаємо, перший спаринг у Дубаї підопічні Мірчі Луческу зіграють 18 січня проти польської "Легії".

Дивіться фото: гравці "Динамо" в сауні з раками.

Згадаймо, як Шапаренко бив по воротах "Ювентуса" у матчі Ліги чемпіонів:

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