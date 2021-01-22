Суркіс заплатить за свої слова: президента "Динамо" оштрафували за інтерв'ю

Також президенту київського клубу загрожує більш суворе покарання

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу прийняв рішення покарати президента "Динамо" Ігоря Суркіса штрафом. Бос столичного клубу повинен заплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 50 000 гривень. А раніше Луческу і Суркіс визначилися з кадровими пріоритетами "Динамо".

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Також в УАФ Суркіса попередили про можливість застосування більш серйозного покарання в разі повторного порушення – "поведінки, що шкодить репутації футболу та УАФ і містить ознаки порушень положень Кодексу етики і чесної гри УАФ".

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Підставою для штрафу президента "Динамо" став висновок Комітету етики та чесної гри УАФ, який встановив наявність порушень у висловлюваннях Ігоря Суркіса під час телеінтерв'ю 2 серпня 2020 року. Однак, які саме слова голови киян привели до покарання, не уточнюється.

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Хоча саме в інтерв'ю 2 серпня Ігор Суркіс назвав Олега Блохіна зрадником: "Він кинув збірну, комуністичну партію".

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