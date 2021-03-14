"Динамо" обіграло "Зорю" за три хвилини з божевільним голом Сидорчука (відео)

У неділю, 14 березня, у центральному матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги "Динамо" обіграло в Запоріжжі "Зорю" 2:0.

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Перемогу "Динамо" на "Славутич-Арені" принесли голи на початку другого тайму. Артем Бєсєдін відзначився на 55-й хвилині, переправивши з двох метрів у порожні ворота м'яч після прострілу капітана киян Сергія Сидорчука. А на 58-й хвилині божевільний гол забив уже сам Сидорчук, після подачі з кутового зльоту пробивши з 22 метрів під поперечину. Це був шедевр!

Відео голів "Динамо"

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Повне відео матчу "Зоря" – "Динамо"

Завдяки цій перемозі над командою Віктора Скрипника підопічні Мірчі Луческу зберегли комфортне лідерство в турнірній таблиці з 4-очковим відривом від "Шахтаря", що в паралельному матчі розгромив "Десну" 4:0.

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Отже, мусять стихнути розмови про претензії "Зорі" на потрапляння до Ліги чемпіонів або навіть завоювання "золота" УПЛ, які мали місце напередодні 18-го туру. Поки що луганцям доведеться зосередитися на тому, щоб зберегти за собою третє місце.

Дивіться, як "Динамо" перед матчем із "Зорею" поступилося в Лізі Європи "Вільярреалу" 0:2

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