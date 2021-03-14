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"Динамо" обіграло "Зорю" за три хвилини з божевільним голом Сидорчука (відео)

14 березня, 18:52

Олег Люлька Олег Люлька

Кияни зміцнилися на першому місці Прем'єр-ліги, залишивши луганців за бортом чемпіонської гонки

У неділю, 14 березня, у центральному матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги "Динамо" обіграло в Запоріжжі "Зорю" 2:0.

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Перемогу "Динамо" на "Славутич-Арені" принесли голи на початку другого тайму. Артем Бєсєдін відзначився на 55-й хвилині, переправивши з двох метрів у порожні ворота м'яч після прострілу капітана киян Сергія Сидорчука. А на 58-й хвилині божевільний гол забив уже сам Сидорчук, після подачі з кутового зльоту пробивши з 22 метрів під поперечину. Це був шедевр!

Відео голів "Динамо"

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Повне відео матчу "Зоря" – "Динамо"

Завдяки цій перемозі над командою Віктора Скрипника підопічні Мірчі Луческу зберегли комфортне лідерство в турнірній таблиці з 4-очковим відривом від "Шахтаря", що в паралельному матчі розгромив "Десну" 4:0.

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Отже, мусять стихнути розмови про претензії "Зорі" на потрапляння до Ліги чемпіонів або навіть завоювання "золота" УПЛ, які мали місце напередодні 18-го туру. Поки що луганцям доведеться зосередитися на тому, щоб зберегти за собою третє місце.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
18
13
4
1
38
13
25
43
Забиті 38
Пропущені 13
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В В Н В
2
ШахтарШахтарШах
18
11
6
1
37
12
25
39
Забиті 37
Пропущені 12
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В П В Н
3
ЗоряЗоряЗор
17
9
5
3
31
13
18
32
Забиті 31
Пропущені 13
Різниця 18
Результати останніх матчів: П В В В В
4
ДеснаДеснаДес
18
8
6
4
27
18
9
30
Забиті 27
Пропущені 18
Різниця 9
Результати останніх матчів: П В В Н П
5
ВорсклаВорсклаВор
18
7
7
4
24
15
9
28
Забиті 24
Пропущені 15
Різниця 9
Результати останніх матчів: П В В Н Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забиті 25
Пропущені 19
Різниця 6
Результати останніх матчів: В Н П В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
17
6
5
6
24
21
3
23
Забиті 24
Пропущені 21
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н П В В П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
18
5
4
9
23
30
-7
19
Забиті 23
Пропущені 30
Різниця -7
Результати останніх матчів: В Н Н В В
9
ОлімпікОлімпікОлі
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забиті 22
Пропущені 28
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П П Н
10
МаріупольМаріупольМар
18
4
5
9
17
28
-11
17
Забиті 17
Пропущені 28
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П Н П П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: В Н П Н П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забиті 15
Пропущені 31
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В П Н В
13
МинайМинайМин
17
3
4
10
12
33
-21
13
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П В П П
14
ЛьвівЛьвівЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забиті 11
Пропущені 37
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П П В Н

Дивіться, як "Динамо" перед матчем із "Зорею" поступилося в Лізі Європи "Вільярреалу" 0:2

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відео голів чемпіонат України Динамо Київ Зоря Луганськ Сергій Сидорчук Артем Бесєдін

Джерело: Сегодня|Спорт

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