"Динамо" обыграло "Зарю" за три минуты с сумасшедшим голом Сидорчука (видео)

В воскресенье, 14 марта, в центральном матче 18-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" обыграло в Запорожье "Зарю" 2:0.

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Победу "Динамо" на "Славутич-Арене" принесли голы в начале второго тайма. Артем Беседин отметился на 55-й минуте, переправив с двух метров в пустые ворота мяч после прострела капитана киевлян Сергея Сидорчука. А на 58-й минуте сумасшедший гол забил уже сам Сидорчук, после подачи с углового слету пробивший с 22 метров под перекладину. Это был шедевр!

Видео голов "Динамо"

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Полное видео матча "Заря" – "Динамо"

Благодаря этой победе над командой Виктора Скрипника подопечные Мирчи Луческу сохранили комфортное лидерство в турнирной таблице с 4-очковым отрывом от "Шахтера", в параллельном матче разгромившего "Десну" 4:0.

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При этом должны поутихнуть разговоры о претензиях "Зари" на попадание в Лигу чемпионов или даже завоевание "золота" УПЛ, ходившие накануне 18-го тура. Пока что луганчанам придется сосредоточиться на том, чтобы сохранить за собой третье место.

Смотрите, как "Динамо" перед матчем с "Зарей" уступило в Лиге Европы "Вильярреалу" 0:2

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