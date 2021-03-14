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"Динамо" обыграло "Зарю" за три минуты с сумасшедшим голом Сидорчука (видео)

14 марта, 18:52

Олег Люлька Олег Люлька

Киевляне укрепились на первом месте Премьер-лиги, оставив луганчан за бортом чемпионской гонки

В воскресенье, 14 марта, в центральном матче 18-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" обыграло в Запорожье "Зарю" 2:0.

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Победу "Динамо" на "Славутич-Арене" принесли голы в начале второго тайма. Артем Беседин отметился на 55-й минуте, переправив с двух метров в пустые ворота мяч после прострела капитана киевлян Сергея Сидорчука. А на 58-й минуте сумасшедший гол забил уже сам Сидорчук, после подачи с углового слету пробивший с 22 метров под перекладину. Это был шедевр!

Видео голов "Динамо"

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Полное видео матча "Заря" – "Динамо"

Благодаря этой победе над командой Виктора Скрипника подопечные Мирчи Луческу сохранили комфортное лидерство в турнирной таблице с 4-очковым отрывом от "Шахтера", в параллельном матче разгромившего "Десну" 4:0.

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При этом должны поутихнуть разговоры о претензиях "Зари" на попадание в Лигу чемпионов или даже завоевание "золота" УПЛ, ходившие накануне 18-го тура. Пока что луганчанам придется сосредоточиться на том, чтобы сохранить за собой третье место.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
18
13
4
1
38
13
25
43
Забитые 38
Пропущеные 13
Разница 25
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
Шахтер Шахтер Шах
18
11
6
1
37
12
25
39
Забитые 37
Пропущеные 12
Разница 25
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ЗаряЗаряЗар
17
9
5
3
31
13
18
32
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В В В
4
ДеснаДеснаДес
18
8
6
4
27
18
9
30
Забитые 27
Пропущеные 18
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В Н П
5
ВорсклаВорсклаВор
18
7
7
4
24
15
9
28
Забитые 24
Пропущеные 15
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В Н Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забитые 25
Пропущеные 19
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н П В Н
7
АлександрияАлександрияАле
17
6
5
6
24
21
3
23
Забитые 24
Пропущеные 21
Разница 3
Результаты последних матчей: Н П В В П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
18
5
4
9
23
30
-7
19
Забитые 23
Пропущеные 30
Разница -7
Результаты последних матчей: В Н Н В В
9
ОлимпикОлимпикОли
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забитые 22
Пропущеные 28
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П Н
10
МариупольМариупольМар
18
4
5
9
17
28
-11
17
Забитые 17
Пропущеные 28
Разница -11
Результаты последних матчей: П П Н П П
11
ИнгулецИнгулецИнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: В Н П Н П
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РухРухРух
17
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-16
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Пропущеные 31
Разница -16
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МинайМинайМин
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Пропущеные 33
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ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
3
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11
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-26
12
Забитые 11
Пропущеные 37
Разница -26
Результаты последних матчей: П П П В Н

Смотрите, как "Динамо" перед матчем с "Зарей" уступило в Лиге Европы "Вильярреалу" 0:2

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видео голов чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск Сергей Сидорчук Артем Беседин

Источник: Сегодня|Спорт

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