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Сегодня кто-то потеряет очки: прогноз комментатора на матч "Заря" – "Динамо"

14 марта, 12:08

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Кирилл Круторогов предполагает, что голов в обоих таймах не будет

Сегодня луганская "Заря" и киевское "Динамо" сойдутся в центральном матче 18-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет в Запорожье на "Славутич Арене" и начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет онлайн трансляция матча "Заря" – "Динамо".

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"Динамо" после поражения в Лиге Европы от "Вильярреала", очень непростого и энергозатратного матча, в котором они не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника, едет в гости к набравшей отличную форму "Заре". Луганчане идут на третьем месте, отставая от "Шахтера" на четыре очка, но имея игру в запасе. На их счету серия из пятнадцати матчей без поражений на внутренней арене и из восьми побед кряду. В эту полосу входит ничья и победа над "Шахтером" пару недель назад в Киеве, а также мировая с "бело-синими" в октябре (1:1). Последний раз команда Скрипника проигрывала 13 сентября "Мариуполю" (0:1) и с тех пор только в одном матче не смогла забить. Более того, уже три матча луганчане не пропускают голов. А в прошлом туре они уничтожили ПФК "Львов" (4:0) благодаря дублям Гладкого и Аллахяра. Этот поединок стал сотым для Владислава Кочергина в футболке "Зари".

"Динамо" остается единоличным лидером Премьер-лиги, опережая "Шахтер" на четыре балла. На внутренней арене подопечные Луческу не проигрывают с 8 ноября прошлого года – восемь игр кряду. В двух последних турах, встречаясь с аутсайдерами, "Львовом" и "Минаем", столичные футболисты забили семь голов. В лазарете по-прежнему немалая группа исполнителей – Нещерет, Бурда, Костевич и Бэлуцэ. Денис Попов, возможно, сможет принять участие, а Виктор Цыганков успел восстановиться и сыграл против "Вильярреала".

"Заря" представляется командой, способной отобрать очки у "Динамо". Думаю, они не проиграют, склоняюсь к ничье. Ожидаю, что голов в обоих таймах не будет.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
17
12
4
1
36
13
23
40
Забитые 36
Пропущеные 13
Разница 23
Результаты последних матчей: В В Н В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забитые 33
Пропущеные 12
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В Н В
3
ЗаряЗаряЗар
16
9
5
2
31
11
20
32
Забитые 31
Пропущеные 11
Разница 20
Результаты последних матчей: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
17
8
6
3
27
14
13
30
Забитые 27
Пропущеные 14
Разница 13
Результаты последних матчей: В В Н П В
5
ВорсклаВорсклаВор
18
7
7
4
24
15
9
28
Забитые 24
Пропущеные 15
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В Н Н
6
АлександрияАлександрияАле
17
6
5
6
24
21
3
23
Забитые 24
Пропущеные 21
Разница 3
Результаты последних матчей: Н П В В П
7
КолосКолосКол
17
5
8
4
21
18
3
23
Забитые 21
Пропущеные 18
Разница 3
Результаты последних матчей: Н П В Н Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
18
5
4
9
23
30
-7
19
Забитые 23
Пропущеные 30
Разница -7
Результаты последних матчей: В Н Н В В
9
ОлимпикОлимпикОли
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забитые 22
Пропущеные 28
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П Н
10
МариупольМариупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н П П П
11
ИнгулецИнгулецИнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: В Н П Н П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забитые 15
Пропущеные 31
Разница -16
Результаты последних матчей: П В П Н В
13
МинайМинайМин
17
3
4
10
12
33
-21
13
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: П П В П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забитые 11
Пропущеные 37
Разница -26
Результаты последних матчей: П П П В Н

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анонс чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск

Источник: Сегодня|Спорт

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