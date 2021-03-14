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"Шахтер" – "Десна": онлайн-трансляция матча УПЛ

Воскресенье, 14 марта
Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Шахтер

17:00

Десна

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

Сегодня, 14 марта, донецкий "Шахтер" встретится с черниговской "Десной". Матч пройдет в рамках 18-го тура чемпионата Украины на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 17:10. Мы проведем онлайн-трансляцию с описанием всех ключевых моментов.

Послушайте прогноз на матч от комментатора Кирилла Круторогова:

ОНЛАЙН МАТЧА "ШАХТЕР" – "ДЕСНА"

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История противостояния. "Шахтер" и "Десна" провели в чемпионате 7 матчей: 6 побед "горняков", 1 ничья. Разница мячей: 14–6.

В первом круге в Чернигове "Десна" впервые в истории отобрала у "Шахтера" очки – 2:2.

Турнирное положение. В пяти последних поединках команды набрали по 10 очков. "Шахтер" идет в таблице УПЛ на втором месте, "Десна" – четвертая. Разница между командами – шесть очков.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
17
12
4
1
36
13
23
40
Забитые 36
Пропущеные 13
Разница 23
Результаты последних матчей: В В Н В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забитые 33
Пропущеные 12
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В Н В
3
ЗаряЗаряЗар
16
9
5
2
31
11
20
32
Забитые 31
Пропущеные 11
Разница 20
Результаты последних матчей: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
17
8
6
3
27
14
13
30
Забитые 27
Пропущеные 14
Разница 13
Результаты последних матчей: В В Н П В
5
ВорсклаВорсклаВор
18
7
7
4
24
15
9
28
Забитые 24
Пропущеные 15
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В Н Н
6
АлександрияАлександрияАле
17
6
5
6
24
21
3
23
Забитые 24
Пропущеные 21
Разница 3
Результаты последних матчей: Н П В В П
7
КолосКолосКол
17
5
8
4
21
18
3
23
Забитые 21
Пропущеные 18
Разница 3
Результаты последних матчей: Н П В Н Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
18
5
4
9
23
30
-7
19
Забитые 23
Пропущеные 30
Разница -7
Результаты последних матчей: В Н Н В В
9
ОлимпикОлимпикОли
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забитые 22
Пропущеные 28
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П Н
10
МариупольМариупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н П П П
11
ИнгулецИнгулецИнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: В Н П Н П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забитые 15
Пропущеные 31
Разница -16
Результаты последних матчей: П В П Н В
13
МинайМинайМин
17
3
4
10
12
33
-21
13
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: П П В П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забитые 11
Пропущеные 37
Разница -26
Результаты последних матчей: П П П В Н

Букмекеры о матче "Шахтер" – "Десна"

Несмотря на осечки в последних матчах, безусловный фаворит встречи – "Шахтер". Котировки на победу "горняков" – 1.44, на ничью – 4.55, на победу "Десны" – 7:30.

Где смотреть матч "Шахтер" – "Десна"

В прямом эфире встреча будет показана на канале "Футбол 1". В трансляции в интернете на сайте Oll.tv.

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