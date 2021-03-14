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"Шахтар" – "Десна": онлайн-трансляція матчу УПЛ

Неділя, 14 березня
Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Шахтар

17:00

Десна

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

Сьогодні, 14 березня, донецький "Шахтар" зустрінеться з чернігівською "Десною". Матч пройде в рамках 18-го туру чемпіонату України на стадіоні "Олімпійський" в Києві. Стартовий свисток пролунає о 17:10. Ми проведемо онлайн-трансляцію з описом всіх ключових моментів.

Послухайте прогноз на матч від коментатора Кирила Круторогова:

ДИВІТЬСЯ ОНЛАЙН МАТЧУ "ШАХТАР" – "ДЕСНА"

Історія протистояння. "Шахтар" і "Десна" провели в чемпіонаті 7 матчів: 6 перемог "гірників", 1 нічия. Різниця м'ячів: 14-6.

У першому колі в Чернігові "Десна" вперше в історії відібрала у "Шахтаря" очки – 2:2.

Турнірне становище. У п'яти останніх поєдинках команди набрали по 10 очок. "Шахтар" йде в таблиці УПЛ на другому місці, "Десна" – четверта. Різниця між командами – шість очок.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
17
12
4
1
36
13
23
40
Забиті 36
Пропущені 13
Різниця 23
Результати останніх матчів: В В Н В Н
2
ШахтарШахтарШах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забиті 33
Пропущені 12
Різниця 21
Результати останніх матчів: В П В Н В
3
ЗоряЗоряЗор
16
9
5
2
31
11
20
32
Забиті 31
Пропущені 11
Різниця 20
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
17
8
6
3
27
14
13
30
Забиті 27
Пропущені 14
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В Н П В
5
ВорсклаВорсклаВор
18
7
7
4
24
15
9
28
Забиті 24
Пропущені 15
Різниця 9
Результати останніх матчів: П В В Н Н
6
ОлександріяОлександріяОле
17
6
5
6
24
21
3
23
Забиті 24
Пропущені 21
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н П В В П
7
КолосКолосКол
17
5
8
4
21
18
3
23
Забиті 21
Пропущені 18
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н П В Н Н
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
18
5
4
9
23
30
-7
19
Забиті 23
Пропущені 30
Різниця -7
Результати останніх матчів: В Н Н В В
9
ОлімпікОлімпікОлі
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забиті 22
Пропущені 28
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П П Н
10
МаріупольМаріупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: П Н П П П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: В Н П Н П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забиті 15
Пропущені 31
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В П Н В
13
МинайМинайМин
17
3
4
10
12
33
-21
13
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П В П П
14
ЛьвівЛьвівЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забиті 11
Пропущені 37
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П П В Н

Букмекери про матч "Шахтар" – "Десна"

Незважаючи на осічки в останніх матчах, безумовний фаворит зустрічі – "Шахтар". Котирування на перемогу "гірників" – 1.44, на нічию – 4.55, на перемогу "Десни" – 7:30.

Де дивитися матч "Шахтар" – "Десна"

У прямому ефірі зустріч буде показана на каналі "Футбол 1". У трансляції в інтернеті на сайті Oll.tv .

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