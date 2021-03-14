"Шахтар" – "Десна": онлайн-трансляція матчу УПЛ

Сьогодні, 14 березня, донецький "Шахтар" зустрінеться з чернігівською "Десною". Матч пройде в рамках 18-го туру чемпіонату України на стадіоні "Олімпійський" в Києві. Стартовий свисток пролунає о 17:10. Ми проведемо онлайн-трансляцію з описом всіх ключових моментів.

Послухайте прогноз на матч від коментатора Кирила Круторогова:

ДИВІТЬСЯ ОНЛАЙН МАТЧУ "ШАХТАР" – "ДЕСНА"

Історія протистояння. "Шахтар" і "Десна" провели в чемпіонаті 7 матчів: 6 перемог "гірників", 1 нічия. Різниця м'ячів: 14-6.

У першому колі в Чернігові "Десна" вперше в історії відібрала у "Шахтаря" очки – 2:2.

Турнірне становище. У п'яти останніх поєдинках команди набрали по 10 очок. "Шахтар" йде в таблиці УПЛ на другому місці, "Десна" – четверта. Різниця між командами – шість очок.

Букмекери про матч "Шахтар" – "Десна"

Незважаючи на осічки в останніх матчах, безумовний фаворит зустрічі – "Шахтар". Котирування на перемогу "гірників" – 1.44, на нічию – 4.55, на перемогу "Десни" – 7:30.

Де дивитися матч "Шахтар" – "Десна"

У прямому ефірі зустріч буде показана на каналі "Футбол 1". У трансляції в інтернеті на сайті Oll.tv .

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