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"Заря" – "Динамо": онлайн матча чемпионата Украины

Воскресенье, 14 марта
Александр Трикиша Александр Трикиша

Заря

17:00

Динамо

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В воскресенье, 14 марта, пройдет один из центральных матчей 18-го тура чемпионата Украины: в Запорожье на "Славутич Арене" луганская "Заря" примет киевское "Динамо". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция с описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ЗАРЯ" – "ДИНАМО"

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"Динамо" является единоличным лидером чемпионата Украины, опережая "Шахтер" на четыре очка. Киевляне проиграли в текущем сезоне лишь однажды – "горнякам" еще в прошлом году. После возобновления сезона "Динамо" одержало три победы и один раз сыграло вничью.

"Заря" располагается на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги отставая от "Шахтера" на четыре очка, но имеет матч в запасе. Луганчане имеют феноменальную серию из семи побед подряд в чемпионате, в том числе и над "Шахтером". А проигрывала "Заря" и вовсе еще во втором туре!

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
17
12
4
1
36
13
23
40
Забитые 36
Пропущеные 13
Разница 23
Результаты последних матчей: В В Н В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забитые 33
Пропущеные 12
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В Н В
3
ЗаряЗаряЗар
16
9
5
2
31
11
20
32
Забитые 31
Пропущеные 11
Разница 20
Результаты последних матчей: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
17
8
6
3
27
14
13
30
Забитые 27
Пропущеные 14
Разница 13
Результаты последних матчей: В В Н П В
5
ВорсклаВорсклаВор
18
7
7
4
24
15
9
28
Забитые 24
Пропущеные 15
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В Н Н
6
АлександрияАлександрияАле
17
6
5
6
24
21
3
23
Забитые 24
Пропущеные 21
Разница 3
Результаты последних матчей: Н П В В П
7
КолосКолосКол
17
5
8
4
21
18
3
23
Забитые 21
Пропущеные 18
Разница 3
Результаты последних матчей: Н П В Н Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
18
5
4
9
23
30
-7
19
Забитые 23
Пропущеные 30
Разница -7
Результаты последних матчей: В Н Н В В
9
ОлимпикОлимпикОли
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забитые 22
Пропущеные 28
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П Н
10
МариупольМариупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н П П П
11
ИнгулецИнгулецИнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: В Н П Н П
12
РухРухРух
17
2
7
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-16
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Пропущеные 31
Разница -16
Результаты последних матчей: П В П Н В
13
МинайМинайМин
17
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-21
13
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: П П В П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забитые 11
Пропущеные 37
Разница -26
Результаты последних матчей: П П П В Н

На прошлой неделе "Динамо" провело тяжелый матч в 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала", уступив со счетом 0:2. Ответный матч состоится в ближайший четверг, поэтому времени на отдых у команды Мирчи Луческу нет.

В первом круге команды разошлись миром – 1:1. Зато два предыдущих матча завершились с одинаковым счетом 3:1 в пользу "Динамо". луганчане же в последний раз обыгрывали киевлян в декабре 2019 года.

Кстати, накануне поездки в Запорожье у Мирчи вспыхнул конфликт с миллионером из "Динамо". Главный тренер киевлян оставил Миккеля Дуэлунда за бортом команды за пять минут до отправки на матч с "Зарей".

Букмекеры о матче "Заря" – "Динамо":

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 2.30, на ничью – 3.32, на победу "Зари" – 3.09.

Где смотреть матч "Заря" – "Динамо":

Матч "Заря" – "Динамо" покажут на канале УНИАН, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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онлайн чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск

Источник: Сегодня|Спорт

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