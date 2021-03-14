"Зоря" – "Динамо": пряма відеотрансляція матчу

Дивіться поєдинок претендентів на чемпіонський титул у Запоріжжі

У неділю, 14 березня, в Запоріжжі відбувається центральний матч 18-го туру чемпіонату України з футболу. На "Славутич-Арені" "Зоря", третя команда української Прем'єр-ліги, приймає лідера – київське "Динамо". Початок поєдинку – о 17:00. Онлайн "Зоря" – "Динамо" доступний на нашому сайті.

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Прогноз коментатора на матч "Зоря" – "Динамо"

ТРАНСЛЯЦІЯ "ЗОРЯ" – "ДИНАМО"

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Мірчі Луческу спалахнув конфлікт з мільйонером з "Динамо". Головний тренер киян залишив данця Міккеля Дуелунда за бортом команди за 5 хвилин до від'їзду на матч із "Зорею".

"Луческу завдав моральної шкоди молодому гравцеві, який за показниками є одним з найкращих у команді. З боку Мірчі є якась особиста неприязнь, упереджене ставлення. Вимагаю, щоб Луческу вибачився перед Міккелем", – заявив голова Асоціації футболістів України Олег Печорний.

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