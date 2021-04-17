Динамо обіграло Шахтар в унікальній прелюдії матчу грандів (фото, відео)

Шахтар і Динамо провели перше в історії кіберспортивне протистояння один з одним. За сумою двох матчів (4:1 і 2:3) виграло Динамо. Це дербі відбувалося на НСК "Олімпійський", де о 19:30 сьогодні почнеться реальне українське класико. Онлайн Шахтар – Динамо доступний на нашому сайті.
Стрім матчу Шахтар – Динамо. Обговорюємо поєдинок разом
Відзначимо, що в кіберкласико Шахтар представляв Олексій Forlan FS Мерсер, Динамо – Ярослав Blackstar98 Гурмак. Хлопці грали за аналоги Шахтаря і Динамо в FIFA 21.
Шахтар – Динамо. Відео кіберматчів
Шахтар – Динамо: о котрій і де дивитися українське класико
Нагадаємо, перед реальним класико Динамо на сім очок випереджає Шахтар, перебуваючи за крок від першого за п'ять років чемпіонського титулу. Тільки перемога дозволить "гірникам" продовжити боротьбу за "золото".
Через продовження локдауну в столиці матч Шахтар – Динамо на Олімпійському відбудеться без глядачів.
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