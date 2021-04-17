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Динамо обіграло Шахтар в унікальній прелюдії матчу грандів (фото, відео)

17 квітня, 17:13

Олег Люлька Олег Люлька

Перше в історії кіберспортивне протистояння українських грандів складалося з двох поєдинків. Суперники обмінялися перемогами, але за сумою сильнішим виявилося Динамо

Шахтар і Динамо провели перше в історії кіберспортивне протистояння один з одним. За сумою двох матчів (4:1 і 2:3) виграло Динамо. Це дербі відбувалося на НСК "Олімпійський", де о 19:30 сьогодні почнеться реальне українське класико. Онлайн Шахтар – Динамо доступний на нашому сайті.

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Стрім матчу Шахтар – Динамо. Обговорюємо поєдинок разом

Відзначимо, що в кіберкласико Шахтар представляв Олексій Forlan FS Мерсер, Динамо – Ярослав Blackstar98 Гурмак. Хлопці грали за аналоги Шахтаря і Динамо в FIFA 21.

Шахтар – Динамо. Відео кіберматчів

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Шахтар – Динамо: о котрій і де дивитися українське класико

Нагадаємо, перед реальним класико Динамо на сім очок випереджає Шахтар, перебуваючи за крок від першого за п'ять років чемпіонського титулу. Тільки перемога дозволить "гірникам" продовжити боротьбу за "золото".

Через продовження локдауну в столиці матч Шахтар – Динамо на Олімпійському відбудеться без глядачів.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забиті 45
Пропущені 14
Різниця 31
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забиті 44
Пропущені 15
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В П В В
3
ЗоряЗоряЗор
20
11
5
4
35
14
21
38
Забиті 35
Пропущені 14
Різниця 21
Результати останніх матчів: В В П П В
4
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забиті 34
Пропущені 24
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П П
5
ВорсклаВорсклаВор
21
9
7
5
29
18
11
34
Забиті 29
Пропущені 18
Різниця 11
Результати останніх матчів: В П В П В
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забиті 28
Пропущені 20
Різниця 8
Результати останніх матчів: В Н В В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забиті 29
Пропущені 31
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П П П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забиті 30
Пропущені 33
Різниця -3
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
МаріупольМаріупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забиті 21
Пропущені 34
Різниця -13
Результати останніх матчів: П В Н П П
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П В В Н
11
ЛьвівЛьвівЛьв
20
5
3
12
19
47
-28
18
Забиті 19
Пропущені 47
Різниця -28
Результати останніх матчів: В П П В П
12
МинайМинайМин
21
4
6
11
15
36
-21
18
Забиті 15
Пропущені 36
Різниця -21
Результати останніх матчів: В П Н Н П
13
ОлімпікОлімпікОлі
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забиті 23
Пропущені 37
Різниця -14
Результати останніх матчів: П П П П П
14
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: В П П П В

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