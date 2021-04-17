Шахтар – Динамо! Відео-трансляція унікального кіберматчу

Сьогодні центральний матч другого кола чемпіонату України: Шахтар – Динамо. Ми ведемо стрім українського класико.
А перед битвою на "Олімпійському" пройде кіберклассіко!
Головними героями виставкових комп'ютерних ігор стануть професійні кіберспортсмени. Шахтар представить Олексій Forlan FS Мерсер, за Динамо ж відіграє Ярослав Blackstar98 Гурмак. Кіберспортсмени зіграють за аналоги українських команд в FIFA 21.
Кіберпротистояння пройде в форматі серії до двох перемог.
Старт о 14:00. Дивіться пряму трансляцію!
На цей момент команди в турнірній таблиці розділяє сім балів, а до кінця чемпіонату залишається всього п'ять турів. Перемога Шахтаря скоротить відставання до чотирьох балів і поверне інтригу в чемпіонську гонку, а ось невдача "гірників" практично позбавить їх шансів захистити своє чемпіонство.
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