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Шахтар – Динамо! Відео-трансляція унікального кіберматчу

17 квітня, 13:26

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Кіберфутбольний поєдинок між Шахтарем і Динамо відбудеться 17 квітня о 14:00, напередодні головної зустрічі української Прем'єр-ліги

Сьогодні центральний матч другого кола чемпіонату України: Шахтар – Динамо. Ми ведемо стрім українського класико.

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Головними героями виставкових комп'ютерних ігор стануть професійні кіберспортсмени. Шахтар представить Олексій Forlan FS Мерсер, за Динамо ж відіграє Ярослав Blackstar98 Гурмак. Кіберспортсмени зіграють за аналоги українських команд в FIFA 21.

Кіберпротистояння пройде в форматі серії до двох перемог.

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Старт о 14:00. Дивіться пряму трансляцію!

На цей момент команди в турнірній таблиці розділяє сім балів, а до кінця чемпіонату залишається всього п'ять турів. Перемога Шахтаря скоротить відставання до чотирьох балів і поверне інтригу в чемпіонську гонку, а ось невдача "гірників" практично позбавить їх шансів захистити своє чемпіонство.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забиті 45
Пропущені 14
Різниця 31
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забиті 44
Пропущені 15
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В П В В
3
ЗоряЗоряЗор
20
11
5
4
35
14
21
38
Забиті 35
Пропущені 14
Різниця 21
Результати останніх матчів: В В П П В
4
ДеснаДеснаДес
21
10
6
5
33
21
12
36
Забиті 33
Пропущені 21
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В П П В
5
ВорсклаВорсклаВор
21
9
7
5
29
18
11
34
Забиті 29
Пропущені 18
Різниця 11
Результати останніх матчів: В П В П В
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забиті 28
Пропущені 20
Різниця 8
Результати останніх матчів: В Н В В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забиті 29
Пропущені 31
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П П П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забиті 30
Пропущені 33
Різниця -3
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
МаріупольМаріупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забиті 21
Пропущені 34
Різниця -13
Результати останніх матчів: П В Н П П
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П В В Н
11
ЛьвівЛьвівЛьв
20
5
3
12
19
47
-28
18
Забиті 19
Пропущені 47
Різниця -28
Результати останніх матчів: В П П В П
12
ОлімпікОлімпікОлі
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забиті 23
Пропущені 37
Різниця -14
Результати останніх матчів: П П П П П
13
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: В П П П В
14
МинайМинайМин
20
3
6
11
12
35
-23
15
Забиті 12
Пропущені 35
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н Н П П

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