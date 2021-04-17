Шахтар – Динамо: три питання до головного матчу сезону

Перед ключовим матчем сезону розкажіть, хто переможе в поєдинку Шахтар – Динамо, за який клуб вболіваєте і хто стане чемпіоном України-2021

Сьогодні київське Динамо або гарантує собі чемпіонство, або донецький Шахтар поверне інтригу в УПЛ. О 19:30 на "Олімпійському" почнеться українське класико. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо.

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До поєдинку ми підготували три питання для читачів:

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До речі, дивіться стрім матчу Шахтар – Динамо на нашому каналі в YouTube:

Після поразки в Суперкубку (1:3) в першому колі української Прем'єр-ліги Шахтар розгромив підопічних Мірчі Луческу з рахунком 3:0. За історію незалежності зіграли 97 матчів – 38 перемог у "гірників" при 34-х у Динамо. Ще 25 ігор завершилися внічию.

Турнірна таблиця чемпіонату України:

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