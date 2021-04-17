Шахтар – Динамо: три питання до головного матчу сезону

Сьогодні київське Динамо або гарантує собі чемпіонство, або донецький Шахтар поверне інтригу в УПЛ. О 19:30 на "Олімпійському" почнеться українське класико. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо.
До поєдинку ми підготували три питання для читачів:
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До речі, дивіться стрім матчу Шахтар – Динамо на нашому каналі в YouTube:
Після поразки в Суперкубку (1:3) в першому колі української Прем'єр-ліги Шахтар розгромив підопічних Мірчі Луческу з рахунком 3:0. За історію незалежності зіграли 97 матчів – 38 перемог у "гірників" при 34-х у Динамо. Ще 25 ігор завершилися внічию.
Турнірна таблиця чемпіонату України:
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