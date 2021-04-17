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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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Шахтер – Динамо: три вопроса к главному матчу сезона

17 апреля, 15:11

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Перед ключевым матчем сезона расскажите, кто победит в поединке Шахтер – Динамо, за какой клуб болеете и кто станет чемпионом Украины-2021

Сегодня киевское Динамо либо гарантирует себе чемпионство, либо донецкий Шахтер вернет интригу в УПЛ. В 19:30 на "Олимпийском" начнется украинское классико. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо.

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К поединку мы подготовили три вопроса для читателей:

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Кстати, смотрите стрим матча Шахтер – Динамо на нашем канале в YouTube:

После поражения в Суперкубке (1:3) в первом круге украинской Премьер-лиги Шахтер разгромил подопечных Мирчи Луческу со счетом 3:0. За историю независимости сыграли 97 матчей – 38 побед у "горняков" при 34-х у Динамо. Еще 25 игр завершились вничью.

Турнирная таблица чемпионата Украины:

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забитые 45
Пропущеные 14
Разница 31
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забитые 44
Пропущеные 15
Разница 29
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
20
11
5
4
35
14
21
38
Забитые 35
Пропущеные 14
Разница 21
Результаты последних матчей: В В П П В
4
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забитые 34
Пропущеные 24
Разница 10
Результаты последних матчей: П В В П П
5
ВорсклаВорсклаВор
21
9
7
5
29
18
11
34
Забитые 29
Пропущеные 18
Разница 11
Результаты последних матчей: В П В П В
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забитые 28
Пропущеные 20
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В В Н
7
АлександрияАлександрияАле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забитые 29
Пропущеные 31
Разница -2
Результаты последних матчей: П П П П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забитые 30
Пропущеные 33
Разница -3
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
МариупольМариупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забитые 21
Пропущеные 34
Разница -13
Результаты последних матчей: П В Н П П
10
ИнгулецИнгулецИнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забитые 20
Пропущеные 30
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
20
5
3
12
19
47
-28
18
Забитые 19
Пропущеные 47
Разница -28
Результаты последних матчей: В П П В П
12
МинайМинайМин
21
4
6
11
15
36
-21
18
Забитые 15
Пропущеные 36
Разница -21
Результаты последних матчей: В П Н Н П
13
ОлимпикОлимпикОли
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забитые 23
Пропущеные 37
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П П П
14
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: В П П П В

Все подробности в спецтеме Украинское дерби

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