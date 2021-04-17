Динамо обыграло Шахтер в уникальной прелюдии матча грандов (фото, видео)

Первое в истории киберспортивное противостояние украинских грандов состояло из двух поединков. Соперники обменялись победами, но по сумме сильнее оказалось Динамо

Шахтер и Динамо провели первое в истории киберспортивное противостояние друг с другом. По сумме двух матчей (4:1 и 2:3) выиграло Динамо. Это дерби прошло на НСК "Олимпийский", где в 19:30 сегодня состоится реальное украинское классико. Онлайн Шахтер – Динамо доступен на нашем сайте.

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Стрим матча Шахтер – Динамо. Обсуждаем поединок вместе

Отметим, что в киберклассико Шахтер представлял Алексей Forlan FS Мерсер, Динамо – Ярослав Blackstar98 Гурмак. Парни играли за аналоги Шахтера и Динамо в FIFA 21.

Шахтер – Динамо. Видео киберматчей

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Шахтер – Динамо: во сколько и где смотреть украинское классико

Напомним, перед реальным классико Динамо на семь очков опережает Шахтер, пребывая в шаге от первого за пять лет чемпионского титула. Только победа позволит "горнякам" продолжить борьбу за "золото".

Из-за продления локдауна в столице матч Шахтер – Динамо на Олимпийском пройдет без зрителей.

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Все подробности в спецтеме Украинское дерби

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