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Динамо обыграло Шахтер в уникальной прелюдии матча грандов (фото, видео)

17 апреля, 17:13

Олег Люлька Олег Люлька

Первое в истории киберспортивное противостояние украинских грандов состояло из двух поединков. Соперники обменялись победами, но по сумме сильнее оказалось Динамо

Шахтер и Динамо провели первое в истории киберспортивное противостояние друг с другом. По сумме двух матчей (4:1 и 2:3) выиграло Динамо. Это дерби прошло на НСК "Олимпийский", где в 19:30 сегодня состоится реальное украинское классико. Онлайн Шахтер – Динамо доступен на нашем сайте.

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Стрим матча Шахтер – Динамо. Обсуждаем поединок вместе

Отметим, что в киберклассико Шахтер представлял Алексей Forlan FS Мерсер, Динамо – Ярослав Blackstar98 Гурмак. Парни играли за аналоги Шахтера и Динамо в FIFA 21.

Шахтер – Динамо. Видео киберматчей

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Шахтер – Динамо: во сколько и где смотреть украинское классико

Напомним, перед реальным классико Динамо на семь очков опережает Шахтер, пребывая в шаге от первого за пять лет чемпионского титула. Только победа позволит "горнякам" продолжить борьбу за "золото".

Из-за продления локдауна в столице матч Шахтер – Динамо на Олимпийском пройдет без зрителей.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забитые 45
Пропущеные 14
Разница 31
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забитые 44
Пропущеные 15
Разница 29
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
20
11
5
4
35
14
21
38
Забитые 35
Пропущеные 14
Разница 21
Результаты последних матчей: В В П П В
4
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забитые 34
Пропущеные 24
Разница 10
Результаты последних матчей: П В В П П
5
ВорсклаВорсклаВор
21
9
7
5
29
18
11
34
Забитые 29
Пропущеные 18
Разница 11
Результаты последних матчей: В П В П В
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забитые 28
Пропущеные 20
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В В Н
7
АлександрияАлександрияАле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забитые 29
Пропущеные 31
Разница -2
Результаты последних матчей: П П П П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забитые 30
Пропущеные 33
Разница -3
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
МариупольМариупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забитые 21
Пропущеные 34
Разница -13
Результаты последних матчей: П В Н П П
10
ИнгулецИнгулецИнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забитые 20
Пропущеные 30
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
20
5
3
12
19
47
-28
18
Забитые 19
Пропущеные 47
Разница -28
Результаты последних матчей: В П П В П
12
МинайМинайМин
21
4
6
11
15
36
-21
18
Забитые 15
Пропущеные 36
Разница -21
Результаты последних матчей: В П Н Н П
13
ОлимпикОлимпикОли
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забитые 23
Пропущеные 37
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П П П
14
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: В П П П В

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Все подробности в спецтеме Украинское дерби

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