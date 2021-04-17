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Шахтар переможе Динамо: прогноз від коментатора

17 квітня, 14:11

Любомир Луканюк , Кирило Круторогов

Коментатор телеканалів Футбол 1/2/3 Кирило Круторогов впевнений, що гірники переграють динамівців в матчі 22-го туру чемпіонату України

Сьогодні в Києві буде зіграний центральний поєдинок другої половини сезону. Дивіться онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо.

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Головне протистояння українського футболу зараз має особливу важливість, враховуючи невирішене питання в боротьбі за чемпіонство. Відстань між командами в турнірній таблиці – 7 очок на користь киян. У разі перемоги вони опиняться в одній грі від "золота", але їх цілком може влаштувати і нічия. Тоді як Шахтарю необхідно виключно перемагати і сподіватися на подальші осічки команди Луческу. Точно не допоможуть "гірникам" в цьому матчі Ісмаїлі і Коноплянка, для обох сезон вже завершено через травми. Головна втрата Динамо – дискваліфікація Сидорчука через перебір карток. До відсутніх Бурди, Вербича, Нещерета і Белуце встигли звикнути.

Особливим цей поєдинок бачиться і в контексті персони Мірчі Луческу. У протистояннях з Луїшем Каштру у них по одній перемозі – румун виграв Суперкубок (3:1), португалець – матч першого кола чемпіонату (3:0).

Шахтар і Динамо між собою зустрічалися 97 разів, перевага на боці "гірників" – 38 перемог при 25 нічиїх і 34 перемоги "біло-синіх".

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На цей раз навряд чи варто очікувати результативного матчу, думається, Шахтар здобуде мінімальну перемогу, можливо, переможе і не пропустить.

Читайте також: Шахтар проти Динамо: розклад, трансляції і результати 22-го туру УПЛ

Дивіться стрім матчу Шахтар – Динамо:

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