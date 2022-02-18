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Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
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Металіст 1925 --
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Львів --
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Верес --
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Десна --
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Чемпіонат України 2021/2022

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Бутси на цвях. Селезньов зробив категоричну заяву

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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МаленькийСереднійВеликий
18 лютого, 23:22
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Колишній форвард збірної України Євген Селезньов готовий закінчити ігрову кар'єру наприкінці сезону, але за однієї умови
Євген Селезньов готовий закінчити з футболом
Євген Селезньов готовий закінчити з футболом / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай", Колаж: Сьогодні

Одіозний нападник Миная зробить цей рішучий крок лише у разі вильоту клубу з Прем'єр-ліги. Про це Євген заявив в інтерв'ю Youtube-каналу Миная.

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"Я пообіцяв – Минай залишиться.

Якщо Минай не залишиться, то я закінчую одразу кар'єру . Ми виліземо. Зараз м'яч не лізе у ворота, але колись він має полізти.

Хто возив Динамо у другому таймі, як ми? І Шахтар так не грав", – сказав Селезньов.

Селезньов знову не забив за Минай
Селезньов знову не забив за Минай / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Додамо, що окрім порятунку Миная від вильоту до Першої ліги, Євген має ще одну важливу місію – стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України. Для цього 36-річному гравцю Миная потрібно відзначитися щонайменше вісім разів.

Бомбардир століття
Бомбардир століття / Фото: Колаж: Сьогодні

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У нинішньому сезоні на рахунку 36-річного форварда 1 гол та 1 асист у 16 матчах УПЛ. Поповнити свій бомбардирський рахунок голами Селезньов зможе у найближчому матчі 19-го туру УПЛ, що відбудеться 25 лютого. Суперником закарпатської команди буде луганська Зоря.

Після осінньої частини чемпіонату Минай посідає передостаннє місце у турнірній таблиці.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шахтар Шахтар Шах
18
15
2
1
49
10
39
47
Забиті 49
Пропущені 10
Різниця 39
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Динамо Динамо Дин
18
14
3
1
47
9
38
45
Забиті 47
Пропущені 9
Різниця 38
Результати останніх матчів: Н В В В П
3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
18
13
1
4
35
17
18
40
Забиті 35
Пропущені 17
Різниця 18
Результати останніх матчів: В В В В В
4
Зоря Зоря Зор
18
11
3
4
37
19
18
36
Забиті 37
Пропущені 19
Різниця 18
Результати останніх матчів: Н В В П В
5
Ворскла Ворскла Вор
18
9
6
3
30
18
12
33
Забиті 30
Пропущені 18
Різниця 12
Результати останніх матчів: Н Н П В В
6
Олександрія Олександрія Оле
18
7
5
6
19
16
3
26
Забиті 19
Пропущені 16
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В П П В
7
Десна Десна Дес
18
7
4
7
22
27
-5
25
Забиті 22
Пропущені 27
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н В П В
8
Колос Колос Кол
18
7
3
8
14
23
-9
24
Забиті 14
Пропущені 23
Різниця -9
Результати останніх матчів: В В В Н В
9
Верес Верес Вер
18
6
5
7
15
20
-5
23
Забиті 15
Пропущені 20
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н П П В П
10
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
18
6
1
11
17
29
-12
19
Забиті 17
Пропущені 29
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П П П П
11
Рух Рух Рух
17
4
6
7
16
21
-5
18
Забиті 16
Пропущені 21
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н Н В П П
12
Львів Львів Льв
18
4
5
9
14
30
-16
17
Забиті 14
Пропущені 30
Різниця -16
Результати останніх матчів: Н П В В П
13
Чорноморець Чорноморець Чор
18
3
5
10
20
40
-20
14
Забиті 20
Пропущені 40
Різниця -20
Результати останніх матчів: В П П П В
14
Інгулець Інгулець Інг
17
3
4
10
13
28
-15
13
Забиті 13
Пропущені 28
Різниця -15
Результати останніх матчів: В П П Н П
15
Минай Минай Мин
18
1
7
10
12
30
-18
10
Забиті 12
Пропущені 30
Різниця -18
Результати останніх матчів: П П П Н Н
16
Маріуполь Маріуполь Мар
18
2
2
14
21
44
-23
8
Забиті 21
Пропущені 44
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н П П В

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сереброСрібло
бронзаБронза
ВсегоВсього
1
flag Норвегія НорвегіяNO
15
8
11
34
2
flag Німеччина НімеччинаDE
10
7
5
22
3
flag США СШАUS
8
8
5
21
4
flag Китай КитайCN
8
4
2
14
5
flag Нідерланди НідерландиNL
7
5
4
16
6
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7
5
4
16
7
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7
2
5
14
8
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Тоттенгем

1.26

6.55

13.00

Валенсія

20 лют

17:15

Барселона

3.78

3.84

2.03

Боруссія Д

20 лют

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Боруссія М

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Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
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14
Інгулець
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13
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Минай
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