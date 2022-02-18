Бутси на цвях. Селезньов зробив категоричну заяву

Колишній форвард збірної України Євген Селезньов готовий закінчити ігрову кар'єру наприкінці сезону, але за однієї умови
Євген Селезньов готовий закінчити з футболом / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай", Колаж: Сьогодні
Одіозний нападник Миная зробить цей рішучий крок лише у разі вильоту клубу з Прем'єр-ліги. Про це Євген заявив в інтерв'ю Youtube-каналу Миная.
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"Я пообіцяв – Минай залишиться.
Якщо Минай не залишиться, то я закінчую одразу кар'єру . Ми виліземо. Зараз м'яч не лізе у ворота, але колись він має полізти.
Хто возив Динамо у другому таймі, як ми? І Шахтар так не грав", – сказав Селезньов.
Селезньов знову не забив за Минай / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"
Додамо, що окрім порятунку Миная від вильоту до Першої ліги, Євген має ще одну важливу місію – стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України. Для цього 36-річному гравцю Миная потрібно відзначитися щонайменше вісім разів.
Бомбардир століття / Фото: Колаж: Сьогодні
У нинішньому сезоні на рахунку 36-річного форварда 1 гол та 1 асист у 16 матчах УПЛ. Поповнити свій бомбардирський рахунок голами Селезньов зможе у найближчому матчі 19-го туру УПЛ, що відбудеться 25 лютого. Суперником закарпатської команди буде луганська Зоря.
Після осінньої частини чемпіонату Минай посідає передостаннє місце у турнірній таблиці.
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