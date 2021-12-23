Сепаратист, костолом та провокатор. Селезньов розповів про свої зашквари

Нападник Миная Євген Селезньов прокоментував конфлікти, які супроводжували його у першій частині сезону

Євген Селезньов / Фото: YouTube-канал Бомбардир

36-річний форвард поставив перед собою мету побити бомбардирський рекорд та увійти в історію українського футболу. Але першу частину чемпіонату-2021/22 Євген не може записати до свого активу. Футболіст частіше з'являвся у скандальній хроніці, ніж у списках авторів голів.

У чому причина всіх конфліктів Селезньов спробував пояснити в інтерв'ю відеожурналу Yellow.

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Середній палець фанатам Ворскли.

"Як мені відреагувати? "Сепаратист, їдь у свою ДНР", – я в Донецьку не був з 2014 року. Для мене це хвора тема. Я не можу пройти повз, я така людина. Як я таке слухатиму?"

Загроза відбити голову фанату

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"У Харкові теж – малий провокатор починає мене ображати. Я сказав: "Вийди і скажи сюди, що ти там ховаєшся". Мені теж прикро. Я якийсь слід у футболі залишив. Зрозуміло, що я не можу на всіх реагувати, але так теж не треба робити".

Конфлікт із Владиславом Бабоглом у матчі з Олександрією.

"Мені людина ледь ногу не ламає. Вона навіть не вибачилася. На відео все видно. Уявіть – 36 років, і я закінчую кар'єру через людину, яка не розуміє, що робить. Якби я так випадково зробив, то підійшов би і вибачився. Це спортивне – там сантиметра не вистачило, рік із зламаною ногою, і кінець кар'єри. За що?", – сказав Селезньов.

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Але на цьому послужний перелік скандального футболіста не закінчується. Ми вже повідомляли, що на Євгена Селезньова завели кримінальну справу за погрозу журналісту.

Нагадаємо, нещодавно в Мережі з'явилися записи, на яких Селезньов по телефону погрожує розправою ведучому "ТаТоТаку" Андрію Сеньківу.

Євген Селезньов і Андрій Сеньків / Фото: Колаж: Сьогодні

Селезньова обурили заяви Сеньківа про те, що, мовляв, футболіст порушує режим, "бухає", наслідком чого нібито стала підбита губа Селезньова у бійці. Нападник вважає це наклепом.