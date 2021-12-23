Сепаратист, костолом та провокатор. Селезньов розповів про свої зашквари

36-річний форвард поставив перед собою мету побити бомбардирський рекорд та увійти в історію українського футболу. Але першу частину чемпіонату-2021/22 Євген не може записати до свого активу. Футболіст частіше з'являвся у скандальній хроніці, ніж у списках авторів голів.
У чому причина всіх конфліктів Селезньов спробував пояснити в інтерв'ю відеожурналу Yellow.
Середній палець фанатам Ворскли.
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"Як мені відреагувати? "Сепаратист, їдь у свою ДНР", – я в Донецьку не був з 2014 року. Для мене це хвора тема. Я не можу пройти повз, я така людина. Як я таке слухатиму?"
Загроза відбити голову фанату
"У Харкові теж – малий провокатор починає мене ображати. Я сказав: "Вийди і скажи сюди, що ти там ховаєшся". Мені теж прикро. Я якийсь слід у футболі залишив. Зрозуміло, що я не можу на всіх реагувати, але так теж не треба робити".
Конфлікт із Владиславом Бабоглом у матчі з Олександрією.
"Мені людина ледь ногу не ламає. Вона навіть не вибачилася. На відео все видно. Уявіть – 36 років, і я закінчую кар'єру через людину, яка не розуміє, що робить.
Якби я так випадково зробив, то підійшов би і вибачився. Це спортивне – там сантиметра не вистачило, рік із зламаною ногою, і кінець кар'єри. За що?", – сказав Селезньов.
Але на цьому послужний перелік скандального футболіста не закінчується. Ми вже повідомляли, що на Євгена Селезньова завели кримінальну справу за погрозу журналісту.
Нагадаємо, нещодавно в Мережі з'явилися записи, на яких Селезньов по телефону погрожує розправою ведучому "ТаТоТаку" Андрію Сеньківу.
Селезньова обурили заяви Сеньківа про те, що, мовляв, футболіст порушує режим, "бухає", наслідком чого нібито стала підбита губа Селезньова у бійці. Нападник вважає це наклепом.
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