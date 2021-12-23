26 грудня 14:30
Ліверпуль --
Лідс --
26 грудня 17:00
Манчестер Сіті --
Лестер --
27 грудня 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 грудня 22:00
Лестер --
Ліверпуль --
1 січня 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 2022 18:30
Челсі --
Ліверпуль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Сепаратист, костолом та провокатор. Селезньов розповів про свої зашквари

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
23 грудня, 16:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нападник Миная Євген Селезньов прокоментував конфлікти, які супроводжували його у першій частині сезону
Євген Селезньов
Євген Селезньов / Фото: YouTube-канал Бомбардир

36-річний форвард поставив перед собою мету побити бомбардирський рекорд та увійти в історію українського футболу. Але першу частину чемпіонату-2021/22 Євген не може записати до свого активу. Футболіст частіше з'являвся у скандальній хроніці, ніж у списках авторів голів.

У чому причина всіх конфліктів Селезньов спробував пояснити в інтерв'ю відеожурналу Yellow.

Реклама

Середній палець фанатам Ворскли.

"Як мені відреагувати? "Сепаратист, їдь у свою ДНР", – я в Донецьку не був з 2014 року. Для мене це хвора тема. Я не можу пройти повз, я така людина. Як я таке слухатиму?"

Загроза відбити голову фанату

Реклама

"У Харкові теж – малий провокатор починає мене ображати. Я сказав: "Вийди і скажи сюди, що ти там ховаєшся". Мені теж прикро. Я якийсь слід у футболі залишив. Зрозуміло, що я не можу на всіх реагувати, але так теж не треба робити".

Конфлікт із Владиславом Бабоглом у матчі з Олександрією.

"Мені людина ледь ногу не ламає. Вона навіть не вибачилася. На відео все видно. Уявіть – 36 років, і я закінчую кар'єру через людину, яка не розуміє, що робить.

Якби я так випадково зробив, то підійшов би і вибачився. Це спортивне – там сантиметра не вистачило, рік із зламаною ногою, і кінець кар'єри. За що?", – сказав Селезньов.

Реклама

Але на цьому послужний перелік скандального футболіста не закінчується. Ми вже повідомляли, що на Євгена Селезньова завели кримінальну справу за погрозу журналісту.

Нагадаємо, нещодавно в Мережі з'явилися записи, на яких Селезньов по телефону погрожує розправою ведучому "ТаТоТаку" Андрію Сеньківу.

Євген Селезньов і Андрій Сеньків
Євген Селезньов і Андрій Сеньків / Фото: Колаж: Сьогодні

Селезньова обурили заяви Сеньківа про те, що, мовляв, футболіст порушує режим, "бухає", наслідком чого нібито стала підбита губа Селезньова у бійці. Нападник вважає це наклепом.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Реклама
Вривайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Ліверпуль

26 груд

14:30

Лідс

1.15

8.70

15.50

Манчестер Сіті

26 груд

17:00

Лестер

1.20

7.20

12.50
Кубок світу. Чоловіки
1
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
371
2
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
369
3
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
347
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
344
5
Едуард Латипов Едуард Латипов
336
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
417
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
387
3
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
327
4
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
321
5
Ганна Сола Ганна Сола
320
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти