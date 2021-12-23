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Щодо Євгена Селезньова порушили кримінальну справу

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
23 грудня, 12:59
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Журналіст і ведучий футбольного шоу ТаТоТаке Андрій Сеньків повідомив, що після подання заяви порушили кримінальну справу щодо форварда Миная, екснападника збірної України Євгена Селезньова
Євген Селезньов і Андрій Сеньків
Євген Селезньов і Андрій Сеньків / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, Селезньов, незадоволений заявами Сеньківа в ефірі, телефоном пригрозив приїхати в студію та побити того.

"Хочу тобі ї***о набити", – погрожував Селезньов. Запис цієї та інших розмов із футболістом закарпатського Миная Сеньків виклав у Мережу.

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"Поліція відкрила кримінальне провадження у цій справі. Стаття 345-1 "Погроза або насильство щодо журналіста". Цитата зі статті: "карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років", – написав у себе в Facebook Андрій Сеньків.

Щоправда, журналіст вважає, що покарання Селезньова не буде.

"Новина друга – погана. Її перекинули на Ужгород. Тому безпосередньо у слідчих діях мені важко брати участь. Зрозуміло, що додзвонитися в ужгородську поліцію (та в будь-яку поліцію) – справа нелегка. Їхати туди – теж таке собі задоволення. Пояснення поліції просте – протизаконні дії здійснювалися саме в цьому місті".

"А там, враховуючи зв'язки бандюків-контрабандистів, які володіють Минаєм, все буде дуже просто", – заявив Андрій Сеньків.

    Євген Селезньов
    Євген Селезньов / Фото: YouTube-канал Бомбардир

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    Зазначимо, що Селезньова, який обрушився на Сеньківа з погрозами телефоном, обурили заяви журналіста про те, що, мовляв, футболіст порушує режим, "бухає", наслідком чого нібито стала підбита губа Селезньова у бійці. Нападник вважає це наклепом.

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