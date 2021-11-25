7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
25 листопада 22:00
Рома --
Зоря --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ⚽ Рома - Зоря: онлайн 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Поїхав гуляти, підбили губу: Євген Селезньов постраждав у бійці

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
25 листопада, 13:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Скандальному форварду закарпатського Миная дісталося по обличчю після гри з Інгульцем, коли він відзначав рідкісне для себе явище – забитий м'яч
Євген Селезньов
Євген Селезньов / Фото: Колаж: Сьогодні

Скандали продовжують переслідувати колишнього форварда збірної України 36-річного Євгена Селезньова.

Євген Селезньов
Євген Селезньов / Фото: YouTube-канал Бомбардир

Реклама

Чергова гучна історія сталася після недавнього матчу Минай – Інгулець 2:2, у якому Селезньов забив перший за п'ять років гол в УПЛ не з пенальті і наблизився на відстань шести голів до найкращих бомбардирів чемпіонату України за всю історію Сергія Реброва та Максима Шацьких.

"Після забитого гола Інгульцю він поїхав гуляти. Була бійка, в якій Селезньов постраждав. Він приїхав зранку на тренування, але не брав участі в ньому", – розповів ведучий ТаТоТаке Андрій Сеньків.

Отже, мабуть, не випадково по ходу наступного матчу Миная, з Колосом (1:1), камера каналів "Футбол 1/2/3" зафіксувала, що у Селезньова підбито губу.

Реклама

"Відразу кілька джерел мені повідомляють, що Селезньов порушує дисципліну. Він тримає дієту, багато працює на тренуваннях, ходить на бокс і любить бухати. Він уже мав кілька загулів за осінь. Були випадки, коли Селезньов приїжджав на базу у несвіжому стані, було видно, що він не відійшов від учорашніх загулів".

"Питання у тому, що клуб про це йому особливо нічого не говорить. Вони знали, кого запросили до команди, і закривають на це очі", – додав Андрій Сеньків.

Євген Селезньов
Євген Селезньов / Фото: Twitter

Нагадаємо, на початку року Селезньова вигнали із Колосу за порушення режиму.

За даними ЗМІ, на зборах у Туреччині Євген випивав із Мілевським, Вороніним, Аршавіним, Радімовим та Самедовим.

Реклама

Селезньов і Мілевський
Селезньов і Мілевський / Фото: Instagram

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
Маріуполь
15
18:37
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 26 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 27 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти