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На Евгения Селезнева завели уголовное дело

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
23 декабря, 12:59
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Журналист и ведущий футбольного шоу ТаТоТаке Андрей Сенькив сообщил, что после подачи им заявления завели уголовное дело на форварда Миная, экс-нападающего сборной Украины Евгения Селезнева
Евгений Селезнев и Андрей Сенькив
Евгений Селезнев и Андрей Сенькив / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, Селезнев, недовольный заявлениями Сенькива в эфире, по телефону пригрозил приехать в студию и избить того.

"Хочу тебе е***о набить", – угрожал Селезнев. Запись этого и других разговоров с футболистом закарпатского Миная Сенькив выложил в Сеть.

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"Полиция открыла уголовное производство по этому делу. Статья 345-1 "Угроза или насилие в отношении журналиста". Цитата из статьи: "наказывается исправительными работами сроком до двух лет или арестом сроком до шести месяцев, либо ограничением свободы сроком до трех лет, либо лишением свободы сроком до трех лет", – написал у себя в Facebook Андрей Сенькив.

Правда, журналист считает, что наказания Селезнева не последует.

"Новость вторая – плохая. Дело больше не в Киеве. Его перебросили на Ужгород. Поэтому в следственных действиях мне трудно участвовать. Понятно, что дозвониться до ужгородской полиции (и любой полиции) – дело нелегкое. Ехать туда – тоже такое удовольствие. Объяснение полиции простое – противозаконные действия совершались именно в этом городе".

"А там, учитывая связи бандюков-контрабандистов, владеющих Минаем, все будет очень просто", – заявил Андрей Сенькив.

    Евгений Селезнев
    Евгений Селезнев / Фото: YouTube-канал Бомбардир

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    Отметим, что Селезнева, обрушившегося на Сенькива с угрозами по телефону, возмутили заявления журналиста о том, что, дескать, футболист нарушает режим, "бухает", следствием чего якобы стала подбитая губа Селезнева в драке. Нападающий считает это клеветой.

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