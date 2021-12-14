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Він же не Вася з якогось села: легендарний футболіст проїхався по Селезньову

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
14 грудня, 16:37
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Андрій Воробей вважає, що форварду Миная потрібно не звертати уваги на провокації з боку журналістів та вболівальників
Андрій Воробей дав раду Євгену Селезньову
Андрій Воробей дав раду Євгену Селезньову / Фото: Колаж: Сьогодні

Нападник Миная Євген Селезньов останнім часом не залишає скандальних хронік. На думку колишнього футболіста Шахтаря та збірної України Андрія Вороб'я, це лише заважає колоритному футболісту побити бомбардирський рекорд та увійти до історії українського футболу.

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"Я до цього ставлюся негативно. Журналісти пишуть іноді хороше, іноді погане. Завжди є задоволені, є незадоволені. І завжди будуть провокації. Тим більше, Жені треба бути стриманіше.

Він зараз на перших сторінках, хоче рекорд побити. Він же не Вася із якогось села.

Селезньов знову програв
Селезньов знову програв / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Завжди його тишком-нишком зніматимуть. З трибун його провокуватимуть. Потрібно вміти себе стримувати.

Це неправильно, я згоден, але різні люди є, всіх не заткнеш. На цьому люди роблять собі якийсь піар. І таких людей багато, але й добрих дуже багато. Потрібно не пиляти, а трохи зважувати всю інформацію", – сказав Воробей в інтерв'ю Sport.ua.

Селезньов знову не забив за Минай
Селезньов знову не забив за Минай / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилися записи, на яких Селезньов телефоном погрожує розправою ведучому ТаТоТаку Андрію Сеньківу.

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Євген Селезньов і Андрій Сеньків
Євген Селезньов і Андрій Сеньків / Фото: Колаж: Сьогодні

Селезньова обурили заяви Сеньківа про те, що, мовляв, футболіст порушує режим, "бухає", наслідком чого нібито стала підбита губа Селезньова у бійці. Нападник вважає це наклепом.

Також Селезньову не сподобалися коментарі Сеньківа до відео за участю Селезньова після гри з Динамо, коли форвард погрожував "дати п##ди" своєму одноклубнику Едварду Кобаку за те, що той погано відіграв, вийшовши на заміну.

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