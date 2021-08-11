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"Пішли вийдемо за стадіон – поговоримо": черговий зашквар від Селезньова

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
11 серпня, 23:57
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У перерві між таймами, Євген запропонував гравцеві Динамо Караваєву "вийти поговорити" за стадіоном. Динамівець вирішив, що йому нема про що розмовляти з бешкетником і ввічливо відмовився
Євген Селезньов запропонував Олександру Каравеву поговорити за стадіоном
Євген Селезньов запропонував Олександру Каравеву поговорити за стадіоном

Сьогодні, 11 серпня, Динамо зіграло перенесений матч 1-го туру проти Миная. Кияни без особливих проблем розібралися з закарпатцями з рахунком 2:0.

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Як завжди в матчах за участю Миная в центрі уваги опинився Євген Селезньов. У першому таймі скандальний нападник пішов в жорсткий підкат проти одного з киян – суддя свиснув штрафний, а Селезньов почав на підвищених тонах розмовляти з Караваєвим.

Здавалося, що ситуацію вдалось "розрулити", але в підтрибунному приміщенні форвард Миная у грубій формі почав доводити свою правоту динамівцю Олександру Караваєву.

  • ЄС: буя (прим. Буяльський), ну якого х ## він свистить, б ### ь, в штрафний?
  • ОК: Я тобі зараз все в очі скажу.
  • ЄС: Пішли відійдемо разом на вулицю, біля стадіону вийдемо.
  • ОК: А для чого?
  • ЄС: Поговоримо.
  • ОК: Для чого?
  • ЄС: Ну просто поговоримо.
  • ОК: Навіщо мені з тобою розмовляти? (Селезньов пішов) Ну і все.
  • ЄС: (До іншого) Ну ти бачив? Я чисто м'яч забирав.

Після матчу Олександр Караваєв дав свою оцінку конфлікту з Селезньовим.

"Конфлікт з Селезньовим? Я не хочу це коментувати. Чи піду я з ним за стадіон? Я адекватний хлопець і зараз їду додому, проводити час з сім'єю. У мене є на що витрачати вільний час, а щодо решти я не замислююся. Який може бути конфлікт. ми граємо в футбол, хтось незадоволений чимось, щось висловлює. у когось особисті проблеми або претензії. у мене немає ні того, ні іншого. Я граю у футбол, ми показуємо позитивний результат ", – сказав Караваєв.

Євген Селезньов
Євген Селезньов / Фото: Instagram

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Нагадаємо, це вже не перший випадок коли Селезньова тягне на "розмови". У минулому турі Євген Селезньов влаштував конфлікт з футболістом Олександрії Владиславом Бабогло в підтрибунному приміщенні.

Селезньов є одним з кращих бомбардирів в історії чемпіонату України. На рахунку екс-гравця Шахтаря і Дніпра 116 точних ударів. За цим показником він поступається Сергію Реброву (123) і Максиму Шацьких (124).

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9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Дніпро-1
3
7:3
7
5
Металіст 1925
3
5:4
6
6
Олександрія
3
3:2
6
7
Шахтар
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Зоря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Маріуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львів
3
2:8
1
15
Чорноморець
3
2:9
0
16
Інгулець
3
2:9
0
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Середа, 11 серпня
2:0
Відео Про матч
Пʼятниця, 13 серпня
19:30
Дивись на:
Субота, 14 серпня
17:00
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19:30
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19:30
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Неділя, 15 серпня
17:00
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19:30
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Понеділок, 16 серпня
19:00
Середа, 18 серпня
19:30
Пʼятниця, 20 серпня
19:30
Субота, 21 серпня
17:00
19:30
19:30
Неділя, 22 серпня
17:00
19:30
21:30
Понеділок, 23 серпня
19:30
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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