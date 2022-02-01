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Топ-трансфери українського футболу: від Миколенка до Коноплянки

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1 лютого, 17:59
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Миколенко, Супряга, Юрченко та Сікан вже покинули українську Прем'єр-лігу, Коноплянка та Шабанов – за крок від цього
Миколенко, Супряга і Коноплянка
Миколенко, Супряга і Коноплянка / Фото: Колаж: Сьогодні

Нинішня зима виявилася досить гарячою щодо вихідних трансферів для українського чемпіонату. Ми виділили головні з тих, що відбулися, і ті, які ще можуть бути оформлені.

Віталій Миколенко
Віталій Миколенко / Фото: Reuters

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Віталій Миколенко
з Динамо до Евертона

Перехід 22-річного захисника киян, на диво, не перетворився на звичну для українських грандів епопею. Ігор Суркіс зізнався, що пропозиція "ірисок" навіть для нього стала несподіванкою. Він поговорив із футболістом, той порадився з батьками та зі сльозами на очах зізнався президентові, що хотів би спробувати себе на такому рівні.

Вартість трансферу оцінюється у 23,5 мільйона євро. У підписанні українця був зацікавлений тренер Евертона Рафа Бенітес, який дозволив йому дебютувати за кілька днів після переходу. Але незабаром іспанця звільнили. Напередодні "ірисок" очолив легендарний Френк Лемпард. Його дебют і кадрові рішення, зокрема, щодо Миколенка, очікуємо з певною тривогою.

Владислав Супряга
Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Владислав Супряга
з Динамо до Сампдорії

А ця епопея завершилась 30 січня. Розмови про можливий перехід чемпіона світу U-20 із Динамо тривали давно. Щоправда, спочатку Мірча Луческу надав форварду чимало шансів проявити себе минулого сезону, але той не вистрілив. Стало зрозуміло, що йому час міняти прописку. Проте влітку цього не сталося, і Супряга півроку майже не потрапляв до заявки киян.

Його сватали до Дженоа і навіть до чемпіонату Румунії. А журналіст Ігор Бурбас у своєму Телеграм-каналі BurBuzz повідомляв, що швейцарський Базель обирає собі нападника між українцями Супрягою та Данилом Сіканом із Шахтаря. Урешті Владислав перейшов до Сампдорії на умовах оренди до кінця сезону за 500 тисяч євро з правом викупу за 7,5 мільйона. Кияни продовжать платити йому зарплату. За інформацією Бурбаса, оренда може стати півторарічною, що обійдеться генуезцям у 2 млн, а викуп гравця в такому разі коштуватиме 8 млн, тож у найвигіднішому разі Динамо, яке купило Супрягу у Дніпра-1 за 5 мільйонів, зможе заробити вдвічі більше.

Треба розуміти, що його нова команда веде боротьбу за збереження прописки в Серії А, випереджаючи конкурентів із зони вильоту на три очки, і її зовсім недавно очолив Марко Джампаоло, який раніше тренував Сампдорію з 2016 по 2019 рік.

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Данило Ігнатенко – гравець Бордо
Данило Ігнатенко – гравець Бордо / Фото: офіційний сайт "Бордо"

Данило Ігнатенко
з Шахтаря до Бордо

Опорний півзахисник – вихованець "гірників", який поки що не зіграв за їхню першу команду жодного матчу. Натомість на його рахунку вже 83 гри в УПЛ за Маріуполь та Дніпро-1, а також виступ у Ференцвароші Сергія Реброва. У складі дніпровців Ігнатенко виявив себе дуже непогано, забивши 3 голи у 14 матчах чемпіонату. Бордо орендувало його до кінця сезону з опцією викупу. А технічний директор клубу Адмар Лопеш одразу окреслив перспективи українця, заявивши, що він є "футболістом на майбутнє".

Інша річ, яке майбутнє чекає на самих жирондинців. Наразі чемпіони Франції-2009 розташовуються на останньому рятівному від вильоту рядку, а їхня перевага над потенційними невдахами складається лише з одного очка. Нещодавно Бордо відмовилося від співпраці зі спонсором за те, що букмекерська компанія у Твіттері відверто глузувала з невдач команди Володимира Петковича.

Данило Сикан
із Шахтаря до Ганзи

Ще один чемпіон світу U-20 у пошуках прогресу вирушив до Європи, прийнявши пропозицію команди другої німецької Бундесліги. З чуток, до нього виявляли інтерес із Бельгії та Австрії. А варіант співпраці Сікана з Базелем не прийняв донецький Шахтар, бо швейцарці розраховували на оренду з правом викупу, позаяк "гірники" такого права їм не залишали, бо самі розраховують на молодого нападника. У Ганзі йому нібито пообіцяли стабільну ігрову практику.

Колектив з Ростока перебуває на 14-му місці другої Бундесліги, маючи запас в чотири очки від можливого зниження в класі. Сікан став шостим українським нападником після Бєланова, Лютого, Вороніна, Бєлика та Кравця, хто спробує підкорити німецький футбол.

Владлен Юрченко
з Десни до Риги

Ексхавбек Баєра, Зорі та Десни залишив Чернігів і вирушив у, здавалося б, скромний чемпіонат Латвії. Там він уклав контракт із клубом російського мільярдера Сергія Ломакіна і виступатиме під керівництвом німецького тренера Торстена Фінка, який встиг попрацювати з Базелем, АПОЕЛом, Аустрією та Грассхоппером. Журналіст Ігор Циганик розповідав, що Юрченко відхилив пропозицію Ворскли із зарплатою в 20 тисяч доларів на місяць, бо у Ризі йому запропонували вигідніші умови.

Богдан Леднєв
Богдан Леднєв / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Богдан Леднєв
з Динамо до Фехервара

Хавбек, який класно виявив себе позаминулого сезону в Зорі, забивши 11 голів і зробивши 3 асисти в 20 матчах чемпіонату України, не зміг закріпитися в Динамо Мірчі Луческу. За ігровою практикою він вирушив до чемпіонату Угорщини, де об'єднається в одній команді з іншими українцями – Іваном Петряком та Євгеном Макаренком. За його оренду Фехервар заплатить 100 тисяч євро, а також отримає право викупу 75% прав на футболіста за 2 мільйони. У планах нової команди Леднєва боротися за чемпіонство чи бодай зону єврокубків. Але поки що вона перебуває поза бажаною позицією, відстаючи від Академії Пушкаша на два очки і зігравши на матч більше.

Переходи, які ще можуть відбутися найближчим часом

Євген Коноплянка
Євген Коноплянка / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Євген Коноплянка
з Шахтаря до ЛАСКу або чемпіонату Туреччини

Ще недавно велика зірка українського футболу після спроб заграти у Севільї та Шальке, повернувся до рідної країни, уклавши контракт із Шахтарем, але так і не повернувся до колишніх кондицій. Через травми за останні півтора сезони він провів на полі менше 400 хвилин. Стало зрозуміло, що їхній союз із "гірниками" наблизився до логічного завершення. За різною інформацією, найближчими днями договір із клубом може бути розірваний за взаємною згодою, після чого 32-річний півзахисник приєднається або до австрійського ЛАСКу, або вирушить до чемпіонату Туреччини. Трансферне вікно у цих країнах відкрито до 7 та 8 лютого відповідно. Також є версія, що Коноплянка залишиться у Шахтарі до кінця контракту, тобто ще на півроку, і вже згодом стане вільним агентом.

Артем Шабанов
Артем Шабанов / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Артем Шабанов
з Динамо до Фехервара чи Касипмаші

Інтерес до захисника киян приписували французькому Страсбуру, який цього сезону має реальні шанси на путівку до Ліги чемпіонів, але цьому союзу не судилося статися, оскільки трансферне вікно в Лізі 1 закрилося. Реальніший варіант – Фехервар, який взяв курс на певну українізацію. Шабанов не вирушив із Динамо на збори до Туреччини і, найвірогідніше, найближчим часом опиниться в Угорщині, де трансферне вікно буде відкрите до 14 лютого. Також є інтерес до його персони і в турецької Касимпаші.

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