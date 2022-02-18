Бутсы на гвоздь. Селезнев сделал категорическое заявление

Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев готов закончить игровую карьеру в конце сезона, но при одном условии

Евгений Селезнев готов закончить с футболом / Фото: Официальный сайт ФК "Минай", Коллаж: Сегодня

Одиозный нападающий Минаю сделает этот решительный шаг только в случае вылета клуба из Премьер-лиги. Об этом Евгений заявил в интервью Youtube-каналу Миная.

Читайте также: Топ-трансферы украинского футбола: от Миколенко до Коноплянки

Реклама

"Я пообещал – Минай останется. Если Минай не останется, то я заканчиваю сразу карьеру. Мы вылезем. Сейчас мяч не лезет в ворота, но когда-то он же должен полезть. Кто возил Динамо во втором тайме, как мы? И Шахтер так не играл", – сказал Селезнев.

Селезнев вновь не забил за Минай / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Добавим, что кроме спасения Миная от вылета в Первую лигу, у Евгения есть еще одна важная миссия – стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. Для этого 36-летнему игроку Миная нужно отличиться минимум восемь раз.

Бомбардир века / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

В нынешнем сезоне на счету 36-летнего форварда 1 гол и 1 ассист в 16 матчах УПЛ. Пополнить свой бомбардирский счет голами Селезнев сможет в ближайшем матче 19-го тура УПЛ, который состоится 25 февраля. Соперником закарпатской команды будет луганская Заря.

После осенней части чемпионата Минай занимает предпоследнее место в турнирной таблице.