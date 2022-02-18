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Десна --
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Рух --
Колос --
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Чемпионат Украины 2021/2022

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Бутсы на гвоздь. Селезнев сделал категорическое заявление

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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18 февраля, 23:22
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Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев готов закончить игровую карьеру в конце сезона, но при одном условии
Евгений Селезнев готов закончить с футболом
Евгений Селезнев готов закончить с футболом / Фото: Официальный сайт ФК "Минай", Коллаж: Сегодня

Одиозный нападающий Минаю сделает этот решительный шаг только в случае вылета клуба из Премьер-лиги. Об этом Евгений заявил в интервью Youtube-каналу Миная.

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"Я пообещал – Минай останется.

Если Минай не останется, то я заканчиваю сразу карьеру. Мы вылезем. Сейчас мяч не лезет в ворота, но когда-то он же должен полезть.

Кто возил Динамо во втором тайме, как мы? И Шахтер так не играл", – сказал Селезнев.

Селезнев вновь не забил за Минай
Селезнев вновь не забил за Минай / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Добавим, что кроме спасения Миная от вылета в Первую лигу, у Евгения есть еще одна важная миссия – стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. Для этого 36-летнему игроку Миная нужно отличиться минимум восемь раз.

Бомбардир века
Бомбардир века / Фото: Коллаж: Сегодня

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В нынешнем сезоне на счету 36-летнего форварда 1 гол и 1 ассист в 16 матчах УПЛ. Пополнить свой бомбардирский счет голами Селезнев сможет в ближайшем матче 19-го тура УПЛ, который состоится 25 февраля. Соперником закарпатской команды будет луганская Заря.

После осенней части чемпионата Минай занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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П
Заб.
Пр.
Разн.
О
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18
15
2
1
49
10
39
47
Забитые 49
Пропущенные 10
Разница 39
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Динамо Динамо Дин
18
14
3
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47
9
38
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Забитые 47
Пропущенные 9
Разница 38
Результаты последних матчей: Н В В В П
3
Днепр-1 Днепр-1 Дне
18
13
1
4
35
17
18
40
Забитые 35
Пропущенные 17
Разница 18
Результаты последних матчей: В В В В В
4
Заря Заря Зар
18
11
3
4
37
19
18
36
Забитые 37
Пропущенные 19
Разница 18
Результаты последних матчей: Н В В П В
5
Ворскла Ворскла Вор
18
9
6
3
30
18
12
33
Забитые 30
Пропущенные 18
Разница 12
Результаты последних матчей: Н Н П В В
6
Александрия Александрия Але
18
7
5
6
19
16
3
26
Забитые 19
Пропущенные 16
Разница 3
Результаты последних матчей: П В П П В
7
Десна Десна Дес
18
7
4
7
22
27
-5
25
Забитые 22
Пропущенные 27
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н В П В
8
Колос Колос Кол
18
7
3
8
14
23
-9
24
Забитые 14
Пропущенные 23
Разница -9
Результаты последних матчей: В В В Н В
9
Верес Верес Вер
18
6
5
7
15
20
-5
23
Забитые 15
Пропущенные 20
Разница -5
Результаты последних матчей: Н П П В П
10
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
18
6
1
11
17
29
-12
19
Забитые 17
Пропущенные 29
Разница -12
Результаты последних матчей: П П П П П
11
Рух Рух Рух
17
4
6
7
16
21
-5
18
Забитые 16
Пропущенные 21
Разница -5
Результаты последних матчей: Н Н В П П
12
Львов Львов Льв
18
4
5
9
14
30
-16
17
Забитые 14
Пропущенные 30
Разница -16
Результаты последних матчей: Н П В В П
13
Черноморец Черноморец Чер
18
3
5
10
20
40
-20
14
Забитые 20
Пропущенные 40
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П В
14
Ингулец Ингулец Инг
17
3
4
10
13
28
-15
13
Забитые 13
Пропущенные 28
Разница -15
Результаты последних матчей: В П П Н П
15
Минай Минай Мин
18
1
7
10
12
30
-18
10
Забитые 12
Пропущенные 30
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П Н Н
16
Мариуполь Мариуполь Мар
18
2
2
14
21
44
-23
8
Забитые 21
Пропущенные 44
Разница -23
Результаты последних матчей: П Н П П В

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И
Г
О
1
Шахтер
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2
Динамо
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3
Днепр-1
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40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
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30:18
33
6
Александрия
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19:16
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7
Десна
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Колос
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Верес
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