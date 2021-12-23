Сепаратист, костолом и провокатор. Селезнев рассказал о своих зашкварах

Нападающий Миная Евгений Селезнев прокомментировал конфликты, которые сопровождали его в первой части сезона

Евгений Селезнев / Фото: YouTube-канал Бомбардир

36-летний форвард поставил перед собой цель побить бомбардирский рекорд и войти в историю украинского футбола. Но первую часть чемпионата-2021/22 Евгений не может записать в свой актив. Футболист чаще появлялся в скандальной хронике, чем в списках авторов голов.

В чем причина всех конфликтов Селезнев попробовал объяснить в интервью видеожурналу Yellow.

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Средний палец фанатам Ворсклы.

"Как мне отреагировать? "Сепаратист, езжай в свою ДНР", – я в Донецке не был с 2014 года. Для меня это больная тема. Я не могу пройти мимо, я такой человек. Как я такое буду слушать?"

Угроза отбить голову фанату

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"В Харькове тоже – малой провокатор начинает меня оскорблять. Я сказал: "Выйди и скажи сюда, что ты там прячешься". Мне тоже обидно. Я какой-то след в футболе оставил. Понятно, что я не могу на всех реагировать, но так тоже не нужно делать".

Конфликте с Владиславом Бабогло в матче с Александрией.

"Мне человек чуть ногу не ломает. Он даже не извинился. На видео все видно. Представьте – 36 лет, и я заканчиваю карьеру из-за человека, который не понимает, что делает. Если бы я случайно так сделал, то подошел бы и извинился. Это спортивное – там сантиметра не хватило, год с переломанной ногой, и конец карьеры. За что?", – сказал Селезнев.

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Но на этом послужной список скандального футболиста не заканчивается. Мы уже сообщали, что на Евгения Селезнева завели уголовное дело за угрозы журналисту.

Напомним, недавно в Сети появились записи, на которых Селезнев по телефону угрожает расправой ведущему "ТаТоТаке" Андрею Сенькиву.

Евгений Селезнев и Андрей Сенькив / Фото: Коллаж: Сегодня

Селезнева возмутили заявления Сенькива о том, что, дескать, футболист нарушает режим, "бухает", следствием чего якобы стала подбитая губа Селезнева в драке. Нападающий считает это клеветой.